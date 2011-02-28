مردم خراسان شمالی 11 میلیارد ریال زکات پرداخت کردند

سلمان دانشور در گفت و گو با خبرنگار مهر در بجنورد، اظهار داشت: زکات واقعی استان در طی سال جاری مبلغی بالغ بر 18 میلیارد ریال پیش بینی شده بود که امسال 11 میلیارد و 636 میلیون ریال آن توسط مردم پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: از مجموع زکات پرداختی امسال شهرستان شیروان با مبلغی بالغ بر چهار میلیارد و 77 میلیون ریال بالاترین رقم پرداخت زکات را داشته است.

وی ادامه داد: این فریضه باید تاحدی در بین مردم ترویج و تقویت شود که سال به سال شاهد رشد قابل توجهی از جمع آوری زکات باشیم و در نهایت به رقم واقعی زکات نزدیک شویم.

وی همچنین در خصوص نحوه هزینه زکات جمع آوری شده نیز گفت: زکات جمع آوری شده از هر منطقه برای مردم همان روستا یا منطقه هزینه خواهد شد.

این مسئول خاطر نشان کرد: در سال گذشته نیز مبلغی بالغ بر 12 میلیارد و 936 میلیون ریال زکات توسط مردم خراسان شمالی پرداخت و در مناطق جمع آوری شده هزینه شد.

وی اضافه کرد: امسال نیز همچون گذشته در جهت فرهنگ سازی و ترویج پرداخت زکات اقدامات فراوانی صورت گرفته است که تهیه بروشور، بنر و پارچه تبلیغاتی زکات و همچنین برگزاری همایش و تجلیل از عاملان زکات از جمله برنامه های تبلیغاتی امسال در این زمینه بوده است.

دانشور هم چنین توزیع کیسه در بین کشاورزان جهت جمع آوری زکات، ملاقات چهره به چهره با کشاورزان و گفتگو درباره این فریضه الهی را از جمله برنامه های تبلیغی و ترویجی احیای سنت حسنه زکات عنوان کرد و افزود: طی امسال مبلغی بالغ بر 367 میلیون ریال اعتبار برای برنامه های تبلیغی زکات هزینه شده است.