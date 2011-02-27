"معرفی برادران کارامازوف" به چاپ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب از سری کتابهای "تصویری از ادبیات کلاسیک جهان" است که در آنها 22 داستان برگزیده از کتاب مشهور و چهار جلدی"سیری در بزرگترین کتابهای جهان" به زبانی ساده و به اختصار برای خوانندگان بررسی می‌شود.

"معرفی برادران کارامازوف" نوشته فیودور داستایوسکی داستان‌نویس مشهور روس، حکایت سه برادر است که هر کدام نماینده حالات و رفتار طبقات مختلف روسیه و روحیه ملی متنوع این کشور در قرن نوزده‌‌اند؛ سرباز، روشنفکر و دیندار صوفی‌منش. داستایوسکی شرح تنازعات طبقات متنفذ روسیه را در این داستان به تصویر کشیده است.

در این کتاب می‌خوانیم: آثار داستایوسکی را می‌توان نمایشگر روح انسانی خواند؛ آیینه‌ای از درون و برون افرادی که تربیت شده و پروش یافته آن عصر روسیه هستند. تصاویری زنده از مردمی که در شرایط و مقتضیات ویژه قرن نوزده روسیه می‌زیستند و از آن میان می‌توان فیودور پاوولوویچ کارامازوف را نام برد که مردی است به ظاهر متمدن اما در حقیقت اسیر غرایز وحشی خویش.

کتاب "معرفی برادران کارامازوف" با شمارگان 3000 نسخه در 42 صفحه به قیمت 1300 تومان منتشر شده است.



