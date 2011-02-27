به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، صالح بابائر معاون دبیرکل مجمع جهانی جوانان مسلمان ریاض اظهار داشت هر دو سازمان توافق کردند یکدیگر را برای تحقق اهداف مشترک خود حمایت کنند. هر دو طرف به تبادل کتب، مجلات و سایر نشریات می‌پردازند.

مجمع جهانی جوانان مسلمان و سازمان امداد اسلامی قرار است کمیته مشترکی برای برنامه‌ریزی، هماهنگی و بررسی فعالیتهای خود تشکیل دهند و این کمیته در مواقع لزوم تشکیل جلسه می‌دهد.

اقبال سنکرانی رئیس سازمان بین‌المللی امداد اسلامی اظهار داشت که سازمان وی فعالیتهای سازمانی خود را در هفتاد کشور طی 20 سال گذشته توسعه داده است.

وی اظهار داشت که ما پروژه‌های بزرگیدز زمینه راه‌حل های پیشرفته و پایدار برای مبارزه با فقر و علل آن اجرا کردیم.

سید شرف الدین مدیر اجرایی سازمان امداد اسلامی اظهار داشت ما تلاش می‌کنیم که رنج فقر را کاهش دهیم، خدمات آموزشی را به نیازمندان ارائه کرده و آنها را برای فراهم کرده نیازهای اولیه خود یاری دهیم.

سازمان امداد اسلامی همچنین هفته گذشته یادداشت تفاهم مشابهی با سازمان کنفرانس اسلامی و بانک توسعه اسلامی امضا کرد. این توافق دستیابی به هدف مشترک کاهش رنج ساکنان کشورهای اسلامی در زمان بلایای طبیعی و وضعیتهای اضطراری را مورد تأکید قرار داده است.

سازمان امداد اسلامی در سال 1985 تأسیس و در بیش از 70 کشور فعالیت می‌کند. این سازمان در بنگلادش، بوسنی، کامبوج، گامبیا، اندونزی، عراق، اردن، کنیا، لبنان، پاکستان، سومالی، سریلانکا و سودان دفاتری دایر کرده است و کمکهای خود را بدون توجه به رنگ، نژاد، دین، جنس ، ملیت یا افکار سیاسی به نیازمندان ارائه می‌کند.