شارژری که با یک قاشق آب انرژی باتریها را تامین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شاید زمانی برسد که تمام دستگاههای الکترونیکی خود را به سادگی با آب، هوا و یا شکر شارژ کنیم اما درحال حاضر شرکت سوئدی MyFC دستگاه شارژری را عرضه کرده است که تنها با یک قاشق آب انرژی لازم برای شارژ دستگاههای الکترونیکی مصرفی را تامین می کند.

این دستگاه که PowerTrekk Fuel Cell Charger نام دارد ترکیبی از یک باتری یونهای لیتیومی 1600 میلی آمپر بر ساعت و پیلهای سوختی است و به روش ساده ای عمل می کند.

این باتری پس از شارژ شدن از طریق یک پورت میکرو یو. اس. بی می تواند دستگاههای الکترونیکی را شارژ کند.

در زمانی که امکان استفاده از این باتری نباشد، کاربر می تواند از عملکرد پیل سوختی PowerPukk استفاده کند.

کاربر برای استفاده از این پیل سوختی که داخل PowerTrekk نصب شده است کافی است که یک قاشق آب (15 میلی لیتر) را داخل آن بریزد.

به این ترتیب، آب در این پیل سوختی به اکسیژن و هیدروژن هیدرولیز می شود و هیدروژن آن به انرژی الکتریکی تبدیل شده و می تواند دستگاههای الکترونیکی کوچک را شارژ کند. تنها پسماند به جا مانده از فرایند تولید هیدروژن مقداری بخار آب است.

در عمل، هر PowerTrekk از یک سیستم ورقه های چسبی تشکیل شده است که همراه با فناوری FuelCellStickers (پیل سوختی کاغذ چسبی) یک ساختار انعطاف پذیر به ضخامت 2.75 میلیمتر را می سازد.

این کاغذهای چسبی به طور شیمیایی و به روشی کنش پذیر با آب واکنش می دهند و به خاطر یک غشای تبادل پروتون، انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند. این انرژی شیمیایی در واکنش الکتروشیمیایی میان هیدروژن و اکسیژن آزاد شده است.

این پیل سوختی در مجموع هزار میلی آمپر بر ساعت انرژی تولید می کند و برای انجام این واکنش نیاز دارد که در هوای آزاد قرار گیرد.

براساس گزارش 7 گجت، دستگاههای الکترونیکی با اتصال از طریق پورت "یو. اس. بی" به این دستگاه می توانند باتریهای خود را شارژ کنند.