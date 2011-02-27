5000 دانش آموز استثنایی در مدارس مازندران تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی سیاحی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری آموزش و پرورش استثنایی مازندران در ساری افزود: گفت: جهت شاداب سازی و ایجاد انگیزه های تعلیمی و تربیتی 50 درصد از هزینه های این مدیریت صرف جنبه های فرهنگی و هنری می شود.

وی، به اولویت کار در آموزش و پرورش استثنایی بر محور رضایت مندی دانش آموزان و خانواده ها تاکید کرد و گفت: تلاش کرده ایم تا خانواده هایی که فرزندان استثنایی دارند با مدارسمان احساس آرامش و امنیت کنند.

سیاحی گفت: وجود 20 مرکز اختلالات یادگیری در استان مازندران کمک بزرگی به حل بسیاری از معضلات آموزشی و پرورشی استان است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران نیزبا اشاره به دشواری های ویژه مدارس استثنایی و ضرورت تدریس تخصصی توام با محبت و انسان دوستی به فضیلت کار در این مدارس دانست.

محمد علی امیری افزود: مدارس استثنایی ما آرامش را به خانواده ها و خود دانش آموزان هدیه می دهند و معلمان این مدارس از عمق وجودشان و با تمام احساس به این قشر جامعه خدمت می کنند و اجر و مزدشان در این دنیا اداشدنی نیست و قطعا خداوند مهربان جزای خیر به آن ها عنایت می کند.

وی افزود: شالوده تربیت و تربیت زمینه ساز شکوفایی استعدادها است و وقتی این شکوفایی برای دانش آموزان استثنایی اتفاق می افتد معلم، دانش آموز، خانواده و جامعه مشعوف می شود.

امیری در ادامه به فرهنگ سازی برای خانواده ها در همه بخش ها و حوزه ها تاکید کرد و گفت: رفتار اولیای ما، رفتار دانش آموزان ما را جهت می دهد و مطالبات آن ها به آموزش و پرورش در جهت انجام رسالتش کمک می کند که همان ساختن فردای ایران است و تربیت مدیرانی که بتوانند جامعه جهانی را اداره کنند.

امیری گفت: اگر این مطالبات اولیا در جای خود قرار نداشته و با بی توجهی غیر از اهداف عالیه جامعه باشد آموزش و پرورش را از مسیرش به حاشیه می برد و در آن صورت نتیجه ای جز فاصله گرفتن افراد جامعه از هم و جایگزین شدن رقابت به جای رفاقت ندارد.