به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ووشو چین که از قهرمانان جهان و دو قهرمان بازی های آسیایی گوانگجو سود می برد به همراه "گائو شیائو جون" رئیس انجمن ووشو چین و چهار مسئول عالی رتبه ووشو این کشور چهارشنبه 11 اسفندماه وارد جزیره کیش می شود.

مراسم وزن کشی و قرعه کشی این رقابت ها صبح روز پنجشنبه 12 اسفندماه، مراسم افتتاحیه ساعت 18 بعدازظهر همان روز و با حضور علی سعیدلو معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی، حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی و جمعی از مسئولان بلند پایه ورزش کشور برگزار می شود.

در این دوره از رقابتها 10 تیم خارجی چین، ارمنستان، فرانسه، پاکستان، افغانستان، اردن، عراق، تانزانیا، سریلانکا و بنگلادش به همراه تیم های نفت و منتخب ایران به مدت سه روز به رقابت خواهند پرداخت.

رقابتهای بین المللی ووشو جام پارس طی روزهای 13 تا 15 اسفندماه در سالن مجموعه ورزشی المپیک کیش برگزار می شود.