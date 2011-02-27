به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره، برخی منابع نزدیک به رئیس پارلمان لبنان اعلام کردند: نبیه بری اخیرا هشدار داده در صورت تاخیر در تشکیل دولت جدید برای از بین بردن نظام طایفه ای در لبنان متوسل به اینترنت می شود.

بر این اساس، نبیه بری در جلسه ای به صراحت تاکید کرده است: اگر دولت بزودی تشکیل نشود از طرق اینترنت مردم را دعوت به انجام تظاهرات برای برچیدن نظام طایفه ای می کنم.

وی در ادامه افزوده است: به تمام افرادی هم که در صدد آمدن به خیابانها برای تظاهرات علیه دیکتاتوری طایفه گرایی هستند مجوز می دهم در صحن پارلمان تظاهرات کنند.

از سوی دیگر، پایگاه خبری النشره تصویر نمابری را منتشر کرده که از سوی برخی از گروههای لبنانی برای این پایگاه ارسال شده است. در این بیانیه از مردم لبنان خواسته شده امروز ساعت 12 ظهر (به وقت محلی بیروت) در تظاهراتی برای برچیدن نظام طایفه ای شرکت کنند.

در این بیانیه علاوه بر این تقاضای سیاسی، خواسته های مختلف اقتصادی و اجتماعی دیگری نیز گنجانده شده که شامل افزایش حداقل دستمزد، کاهش قیمت کالاهای اساسی، کاهش قیمت سوخت، افزایش کیفیت آموزشی و افزایش فرصتهای شغلی و ... می شود.