به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوردر مراسم بهره برداری از مجموعه های سیلوی گندم گفت: این یکی از پروژه های بسیار مهم برای ما بود که قبلا نیز به خاطر فقدان آن کشاورزان و مردم دچار مشکلات بسیاری می شدند. حال خوشحالیم که ظرفیت سیلوهای کشور با سرمایه گذاری مردم نیازهای موجود را برآورده می کند.

وی با اشاره به وضعیت مصرف گندم قبل از هدفمند سازی یارانه ها گفت: مجموع مصرف گندم در کشور حدود 14.5 میلیون تن بود که امروز حداکثر به 9 میلیون تن رسیده و با این وجود نیز می توان با اصلاح روش فوق و مصرف بیش از پیش کاهش داد.

رئیس جمهور با اشاره به بحث مرکزیت ترانزیت غلات و قابلیت ایران برای تبدیل شدن به این مرکزیت گفت: اگر ما بخواهیم در این مقوله ورود پیدا کنیم سهم دیگر کشورها را از دستشان خارج نمی کنیم بلکه در واقع با افزایش درخواست جهانی می توانیم ظرفیت های جدیدی را برای این منظور بوجود آورده و از همین رهگذر با همسایگان کشور باب تجارت را بگشاییم.

احمدی نژاد در ادامه با توصیه به تولید کنندگان غلات مبنی بر افزایش کیفیت و کمیت محصولات تولیدی گفت: ایران می تواند با همت شما صادر کننده گندم، جو و ذرت باشد و البته ما در برنامه پنجم توسعه نیز 9 هزار میلیارد تومان به طور مستقیم و حدود 10 هزار میلیارد تومان نیز به طور غیر مستقیم از طریق صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی اختصاص خواهیم داد.

وی در ادامه با توصیه به سرمایه گذاران بخش کشاورزی نیز گفت: بر خلاف نظر کسانی که می گفتند ایران ظرفیت افزایش تولید در زمینه محصولات کشاورزی را ندارد ما اعتقاد داریم که ایران می تواند با همین زمین و آب تا 3 برابر ظرفیت تولید خود را افزایش دهد.

رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد تا پایان برنامه پنجم تمام مراحل کشت، داشت و برداشت و آبیاری را تحت مدیریت منسجمی در بیاوریم.

احمدی نژاد در ادامه خطاب به مصرف کنندگان اقلام کشاورزی نیز توصیه کرد که کار 2 ماه گذشته نشان داد هنوز مصرف اصلاح نشده و همچنان اسراف در بخش هایی وجود دارد.

وی با اشاره به مصرف بنزین که از 63 میلیون لیتر به زیر 50 میلیون لیتر کاهش یافته است، گفت: هم اکنون در موقعیت صادرات بنزین قرار گرفته ایم و این علاوه بر ذخایری است که در کشور موجود داریم.

رئیس جمهور به روند مصر بنزین در گذشته اشاره کرد و گفت: در سال 85 مصرف بنزین روزانه 74 میلیون لیتر بود که اگر همان روند ادامه می یافت امروز مصرف کشور به حدود 120 میلیون لیتر می رسید.

احمدی نژاد به ثمرات اجرای هدفمند کردن یارانه ها در کشور اشاره کرد و گفت: امروز می توانیم اعلام کنیم که هیچ کس در کشور گرسنه نبوده و به نان شب محتاج نیست که از چنین مزیتی تنها 3-2 کشور در جهان برخوردارند.

وی خطاب به کسانی که ادعا داشتند به واسطه هدفمند سازی یارانه ها دهک های پایین را تحت فشار قرار می دهد گفت: امروز نه تنها تورمی مشاهده نشد بلکه مصرف نیز کاهش پیدا کرده است و این برای کسانی که با معیارهای مادی محاسبه می کنند قابل حساب و کتاب نیست.

رئیس جمهور در ادامه گفت: عین این اتفاق که در گندم و بنزین رخ داد در سایر بخش ها هم قابلیت وقوع دارد. برای مثال می توان به بخش های مختلف انرژی اشاره کرد که ما تا 30 هزار میلیارد تومان می توانیم در بخش انرژی فقط صرفه جویی کنیم.

احمدی نژاد با اعلام این خبر که در مصرف گندم فقط 1000 میلیارد تومان تا کنون صرفه جویی شده است، تاکید کرد: باید همچنان مصرف را مدیریت و در عین زندگی خوب درست مصرف کنیم اما اسراف نکنیم.

وی با اعلام اینکه کشور ما در آستانه جهش های بزرگ قرار دارد گفت: همه آمارهایی که ارائه می شود نشان از این دارد که ما به آغاز خط مسابقه رسیده ایم و البته جهش در کشور شدنی است فقط کمی اراده و زحمت نیاز دارد.