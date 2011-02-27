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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۵۰

مشاوره کارآفرینی 1200 دانشجوی گلستان انجام شد

مشاوره کارآفرینی 1200 دانشجوی گلستان انجام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش، آموزش و کارآفرینی تعاونی های اداره کل تعاون گلستان، از مشاوره هزار و 240 دانشجو در اتاق مشاوره و کارآفرینی دانشگاه های گلستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالله نوروزی فرد ظهر یکشنبه در نشست این معاونت گفت: به منظور اشاعه و ترویج فرهنگ تعاون و کارآفرینی، توانمندسازی، هدایت و ساماندهی دانشجویان و فارغ التحصیلان در رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه و تشکیل تعاونی های اشتغالزا و کارآفرینی دانشجویی، اتاق مشاوره تعاون و کارآفرینی راه اندازی شده است.

وی افزود: این اتاق های مشاوره در دانشگاه علمی کاربردی استان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، آموزشکده مائده گرگان و مراجعان متقاضی مشاوره در اداره کل تعاون استان تشکیل شد، که یک هزار و 240 نفر از آن بهره مند شدند.

نوروزی فرد، با اشاره به فعالیت های واحد پژوهش اداره کل تعاون گلستان، گفت: بر اساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی کشور و فراهم کردن زمینه های لازم برای توسعه بخش تعاون و نظارت بر عملکرد این بخش و شناسایی وضعیت فعلی و تعیین جایگاه بخش تعاون استان اقدام به حمایت های مالی و معنوی برای انجام پروژه های تحقیقاتی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا شده است.

وی تصریح کرد: در سال جاری، 16 جلسه اتاق فکر در این واحد برگزار و در آن شش پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد مورد حمایت قرار گرفته اند.
 
بیش از هشت هزار تعاونی در گلستان ثبت شده است.
کد مطلب 1262607

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