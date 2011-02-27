۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۸

مرحله پایانی هشتمین دوره لیگ شنا 23 و 24 اسفندماه برگزار می شود

مرحله پایانی لیگ شنا 23 و 24 اسفندماه در محل استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله چهارم و پایانی هشتمین دوره رقابت های لیگ شنای مردان 23 و 24 اسفندماه در محل استخر آزادی تهران برگزار خواهد شد.

 مرحله سوم این دوره از رقابت ها در تاریخ سوم و چهارم اسفندماه در استخر آزادی برگزار شد که تا پایان این مرحله نتایج تیمی زیر به دست آمد:
 
1- مناطق نفت خیز جنوب - 1865 امتیاز
2- فولاد مبارکه سپاهان - 1587 امتیاز
3-هیئت شنای خراسان رضوی - 1474 امتیاز
4- مقاومت - 1385 امتیاز
5- هیئت شنای زنجان - 979 امتیاز
6- هیئت شنای فارس - 932 امتیاز
7- نفت تهران - 689 امتیاز
