به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از 5 نرم‌افزار نمایه "گنجینه مطبوعات"، " نوروز ایرانی"، "دوسیه جراید"، "عترت" و "مجموعه مقالات سه روزنامه" صبح امروز یکشنبه 8 اسفند با حضور سید محمد حسینی وزیر ارشاد، محمدجعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و محمدرضا اخضریان کاشانی مدیر عامل موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی نمایه در سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برگزار شد.

سید محمد حسینی در این برنامه گفت: به نظر با وجود برنامه‌های جاری امسال زودتر به استقبال نوروز رفته‌ایم. با توجه به ثبت جهانی نوروز در سال گذشته، این موضوع نیازمند کار جدی است و باید فرهنگ نوروز به‌صورت گسترده به جهان معرفی شود. قرار است امسال برنامه‌های مربوط به نوروز در سطح گسترده‌تری نسبت به سال‌های گذشته برگزار شود و مسئولان کشورهای دیگر به خصوص کشورهای فارسی‌زبان در این برنامه‌ها حضور خواهند یافت.

وی گفت: به زودی جلسه وزرای فرهنگ کشورهای عضو اکو در افغانستان برگزار خواهد شد که این نشست می‌تواند با محوریت موضوع نوروز باعث اتحاد بیشتر این کشورها با یکدیگر شود. روزهای آغازین فروردین‌ماه نیز هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان را داریم که مورد استقبال مردم فارسی‌زبان این کشور قرار خواهد گرفت.

حسینی با تاکید بر گسترش فعالیت‌های فرهنگی گفت: اگر در این زمینه کوتاهی کنیم، دیگران با نگاه و توجه به منافع خودشان به این گونه مسائل جهت خواهند داد. استقبال از کتاب‌هایی که به تازگی منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که مردم خواهان این‌گونه فعالیت‌ها هستند اما جای این‌گونه کارها تا به حال خالی بوده است. اگر این خلاء‌ها خالی بماند، دیگران آن‌ها را پر خواهند کرد. همیشه نباید دیگران را مقصر بدانیم. بلکه هر جا خودمان کوتاهی کردیم دیگران عرصه را به‌دست گرفته‌اند. باید توجه داشته باشیم که اگر ضعفی داشته باشیم، اندیشه دیگران است که قالب می‌شود.

وزیر ارشاد درباره نرم‌افزارهای مورد نظر در این برنامه، گفت: تولید این نرم‌افزارها جای تقدیر و تشکر دارد. نرم افزار گنجینه مطبوعات منبع بسیار خوبی برای تحقیق و پژوهش است. درباره نرم‌افزار دوسیه مطبوعات نیزتوجه کنیم طبق اشارات رهبر انقلاب گاهی مطالب نغز و بسیار مفیدی در روزنامه‌های عصر مشروطه وجود دارد، که امروز به کار می‌آید. امروز باید سطح روزنامه‌ها از سطح کیفی روزنامه‌های عصر مشروطه بالاتر باشد در غیر این صورت نمی‌توان در این عرصه تاثیرگذار بود.

وی گفت: در زمان قدیم افرادی که در مطبوعات فعال بودند به شنیده‌ها اکتفا نمی‌کردند و برای تحقیق در صحت یک خبر گاهی سفرهای طولانی می‌کردند. مقایسه شرایط قدیم و جدید مطبوعات می‌تواند بسیار مفید باشد. مثلا می‌توان دلیل این که چرا یک شخص امروز خارج نشین شده است، یا مشکلات امروز مطبوعات را آسیب‌شناسی کرد. بررسی آرشیوها در این زمینه می‌تواند بسیار کمک کند چون در این زمینه نمی‌توان به حافظه اکتفا کرد.