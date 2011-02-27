به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، این انجمن در ادامه حرکت فرهنگی خود در بخش سینما امسال همچون سال‌های گذشته با تعیین هیئت داوران از میان 40 فیلم پخش شده‌ از فیلم‌های منتخب خود طی مراسمی تقدیر می‌کند.

در این مراسم از سه فیلم برگزیده که دارای رتبه اول تا سوم هستند، تجلیل و قدردانی می‌شود. هیئت داوران انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان ملاک انتخاب این سه فیلم برگزیده را محتوی خوب و تکنیک قوی و حفاظت از ارزش‌های ملی و مذهبی عنوان کرد.

این مراسم با حضور هیئت مدیره، هیئت داوران، شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی و اعضای انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان عصر سه‌شنبه 10 اسفندماه ساعت 16.30 در تالار مجتمع فرهنگی سیدالشهداء واقع در میدان هفت تیر برگزار می‌شود.

در پایان این مراسم فیلم سینمایی "اخراجی‌ها 3" به نمایش در خواهد آمد.