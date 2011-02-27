به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست علاوه بر ادیان، دوران اسطوره‌ها و خدایان اساطیری نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در این نشست اندیشمندانی از حوزه‌های فلسفه، مطالعات ادیان و متخصصان سایر رشته‌ها حضور دارند.

این نشست به بررسی این موضوع می‌پردازد که دین چه نقشی در فرهنگ معاصر بازی می‌کند و یا باید بازی کند. ارزشهای وجودی، اخلاقی و هنجاری در ادیان مورد توجه این نشست هستند.

محور اصلی این نشست، بررسی اسطوره و عقل است. بر این اساس بحث اصلی میان "میتوس" و "لوگوس" است که از آن به بحث میان"ایمان" و "خرد" نیز یاد می‌شود.

مارک جانستون استاد دانشگاه پرینستون است. او شاگرد سول کریپکی بوده و رساله خود را با نظارت او نوشته است. او در حوزه‌های هستی شناسی، فلسفه ذهن، فلسفه منطق و فلسفه اخلاق صاحبنظر و صاحب اثر است.