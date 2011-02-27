  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۸

نشست "دین و عقلانیت در علوم انسانی" برگزار می‌شود

نشست "دین و عقلانیت در علوم انسانی" برگزار می‌شود

نشست "دین و عقلانیت در علوم انسانی" با سخنرانی مارک جانستون استاد دانشگاه پرینستون روز پنج شنبه 19 اسفند در دانشگاه استنفورد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست علاوه بر ادیان، دوران اسطوره‌ها و خدایان اساطیری نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در این نشست اندیشمندانی از حوزه‌های فلسفه، مطالعات ادیان و متخصصان سایر رشته‌ها حضور دارند.

این نشست به بررسی این موضوع می‌پردازد که دین چه نقشی در فرهنگ معاصر بازی می‌کند و یا باید بازی کند. ارزشهای وجودی، اخلاقی و هنجاری در ادیان مورد توجه این نشست هستند.

محور اصلی این نشست، بررسی اسطوره و عقل است. بر این اساس بحث اصلی میان "میتوس" و "لوگوس" است که از آن به بحث میان"ایمان" و "خرد" نیز یاد می‌شود.

مارک جانستون استاد دانشگاه پرینستون است. او شاگرد سول کریپکی بوده و رساله خود را با نظارت او نوشته است. او در حوزه‌های هستی شناسی، فلسفه ذهن، فلسفه منطق و فلسفه اخلاق صاحبنظر و صاحب اثر است.

کد مطلب 1262614

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها