تحول بانکها در سال 90 رقم خواهد خورد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، احمد صادقی گلمکانی ظهر یکشنبه در جمع مدیران ادارت تابعه وزارت اقتصادو دارایی در استان بوشهر اظهار داشت: ارتقای سلامت اداری در بانک‌ها، شفاف شدن عملیات و پرداخت تسهیلات، افزایش کارآیی کارکنان و همچنین افزایش بهره ‌وری بانک‌ها برای رسیدن به اهداف ناشی از اعطای تسهیلات مورد توجه در تحول بانکی بانکها دیده شده است .

وی با اشاره به اینکه حدود 50 درصد دولت در وزارت اموراقتصادی و دارایی خلاصه می شود، گفت: تحقق اهداف چشم انداز 1404و اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و نیز هدفمندسازی یارانه ها، ماموریتهای مهمی است که بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است .

صادقی گلمکانی با اشاره به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها گفت: در اجرای این طرح مردم با شعور و فرهنگ و احساس مسئولیت عمیق نسبت به این موضوع احساس وظیفه کردند و دولت را در اجرای هرچه بهتر این طراحی همراهی کردند .

وی با بیان اینکه هدفمند‌سازی یارانه‌ ها مهمترین هدف طرح تحول اقتصادی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامنی اسلامی است، گفت: افزایش کارایی نظام اقتصادی، کاهش اتلاف منابع، شفاف شدن سیاست‌ های مالی دولت و شرکتهای دولتی از محورهای مهم تاثیرات مثبت اجرای این طرح است .

وی با تاکید بر اینکه محیط ادارات باید محیطی آرام و و امن برای مردم باشد، افزود: آن چیزی که جامعه ما بیش از هر چیزی به آن نیاز دارد رضایتمندی مردم با ایجاد محیط امن و آرام در محیطهای اداری است چراکه بالاترین سرمایه این مملکت و انقلاب مردم هستند .

معاون نیروی انسانی و توسعه مدیریت وزارت امور اقتصاد و دارایی، خاطرنشان کرد: همه ظرفیتها باید به کار برده شود تا ارباب رجوع احساس رضایت کنند .