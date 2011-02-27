"انقلاب اسلامی ایران" موتور محرکه خیزش مردمی در خاورمیانه

1- مقام معظم رهبری در سالروز میلاد مسعود پیامبر اعظم(ص) و صادق آل محمد(ع) با اشاره به تحولات خاورمیانه فرمودند: "تحمیلات و دخالتهای مستکبران و در رأس آنها امریکا در زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشورها، ملتها را به ستوه آورده و به فکر چاره انداخته است... نخبگان کشورهای منطقه نگذارند دستگاه استکبار با وسایل مختلف، قیام مردم را سرقت و حرکت عظیم ملتها را مصادره کند."
2- در خاورمیانه کنونی چه تحولاتی در حال وقوع است و چرایی این تحولات به چه مؤلفههایی مرتبط است؟ بازیگران اصلی صحنه چه میکنند؟ چگونه مردم میتوانند دستاوردهای خود را در این خیزش اسلامی حفظ نمایند؟
در پاسخی کوتاه به سؤالات اساسی مذکور میتوان گفت:
الف- عدم توجه حاکمیتها در خاورمیانه عربی به خواست مبتنی بر ارزشهای نهادینه شده اسلامی مردم در این کشورها، سرسپردگی بسیاری از حکام به استکبار، کاهش فزاینده استقلال سیاسی و رفاه عمومی، تلاش برای موروثی کردن حکومت و در واقع ایجاد "جمهوری مشروطه" و یا "اصرار بر تداوم نظام سیاسی مبتنی بر سیستم پادشاهی" به دور از مشارکت سیاسی مردم، در فضای "بیداری اسلامی ملتها"، تحولات اخیر خاورمیانه را رقم زده است.
الگوی انقلاب اسلامی ایران در فضای گفتمان سیاسی مبتکرانه و خلاق در مقابله با نظام سلطه، "موتور محرکه" این حرکت به شمار میرود. یک نویسنده عرب مینویسد: ما در دهه اول پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ایرانیان را جنگطلب خواندیم، در دهه دوم آنان را دارای نظام سیاسی مرتجع نامیدیم، در حالی که اکنون شاهد نظام سیاسی اسلامی پویا و مستحکم در این کشور و مردمی هستیم که علاوه بر برخورداری کامل از "استقلال سیاسی"، دارای دستاوردهای باورنکردنی در عرصههای مختلف علمی - فرهنگی و سیاسی و بینالمللی هستند.
در حالی که جوانان ایرانی فعالانه در عرصه علم و عمل اقدام میکنند، در بسیاری از کشورهای عربی، جوانان سرگرم شکار حیوانات و حداکثر اسبسواری هستند؟!
ب - بازیگران صحنه تحولات خاورمیانه عبارتند از: اول - مردم، جوانان و احزاب و گروههای سیاسی - ملی و دینی، دوم - حکومتها، سوم - طرفهای خارجی هستند
در این مسیر، مردم میداندار اصلی هستند. جوانان، رهبران سیاسی و علمای دینی (اعم از شیعه و سنی) نیز با اتکا به ارزشهای اسلامی و تودههای مردم سعی در تغییر بنیادین و به نفع مردم در این کشورها دارند. حکومتهای موروثی برای بقای خود، وعدههایی داده و در مواردی عقبنشینی مینمایند، اما حاضر به تغییر ساختار حکومتی و تغییر و تحول بنیادین نیستند. طرفهای خارجی، بویژه امریکا و رژیم صهیونیستی با تمام توان وارد صحنه شدهاند و در مقابل خواست و اراده مردم نقشآفرینی میکنند.
با این تفاوت که رژیم صهیونیستی هرگونه عبور از نظامهای سیاسی کنونی را مغایر منافع خود میداند، اما امریکا "تغییرات مدیریت شده" را متناسب با "طرح خاورمیانه بزرگ" و با نیمنگاهی صوری به شعارهای مردم، خط مشی خود قرار داده است. حسنی مبارک در ساعات پایانی برکناری از قدرت به یکی از مقامات منطقه میگوید: "دریافتم که اگر کسی بخواهد خود را با لباس امریکا بپوشاند، تا آخر عمر عریان خواهد ماند." البته مبارک این مهم را خیلی دیر آموخت!
ج- بدون تردید، عرصه کنونی خاورمیانه، "میدان جنگ ارادهها" است، آنچه را که در این میدان بیش از سایر مؤلفهها در حال خیزش و بازرویش است، میتوان در "بیداری اسلامی" و "مقاومت اراده مردم" مشاهده کرد. استکبار نیز با توسل به دو گزینه "چراغ سبز برای سرکوب" همزمان با "همراهی صوری با مردم"، سعی در "مدیریت کنترل شده تحولات" دارد، در این مقوله مهم، همانگونه که مقام معظم رهبری تأکید فرمودهاند نقش نخبگان کشورهای منطقه برای جلوگیری از سرقت و مصادره حرکت مردم حائز اهمیت میباشد..
خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: "حسین امیر عبداللهیان" کارشناس مسائل خاورمیانه در یادداشتی از تحولات اخیر در خاورمیانه می نویسد: الگوی انقلاب اسلامی ایران در فضای گفتمان سیاسی مبتکرانه و خلاق در مقابله با نظام سلطه، "موتور محرکه" این حرکت به شمار میرود.
1- مقام معظم رهبری در سالروز میلاد مسعود پیامبر اعظم(ص) و صادق آل محمد(ع) با اشاره به تحولات خاورمیانه فرمودند: "تحمیلات و دخالتهای مستکبران و در رأس آنها امریکا در زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشورها، ملتها را به ستوه آورده و به فکر چاره انداخته است... نخبگان کشورهای منطقه نگذارند دستگاه استکبار با وسایل مختلف، قیام مردم را سرقت و حرکت عظیم ملتها را مصادره کند."
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