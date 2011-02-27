رعایت همزمان اصول و اخلاق در فعالیت مهندسان اهمیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس امیر خسرو خودکار صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در آستانه برگزاری "همایش اخلاق مهندسی، بایدها و نبایدها " در قم، با بیان اینکه اخلاق مهندسی را میتوان در دو بعد تعریف کرد افزود: جنبه اول، ماهیت کار مهندسی و رعایت اخلاق حرفهای است که مهندسان باید به عنوان یک متخصص، در طراحی نقشهها و اجرای آنها ضمن استفاده از آموختهها و دانش خود، وجدان کاری را مد نظر داشته باشند و سعی کنند در این راستا به وظیفه خود عمل کنند.
وی اخلاق مهندسان را در برخورد با کارفرما بسیار مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: برخورد مهندسان باید با کسانی که در زمینه مسائل فنی ساختمان اطلاع محدودی دارند همانند برخورد یک معلم باشد و در این زمینه باید با صعه صدری که به کار میگیرند سعی کنند تا انگیزههای فنی آنها را افزایش دهند.
خودکار افزود: وقتی صحبت از اخلاق میشود در واقع یک نوع نگرشی است که باید در طول زمان در یک فرد ایجاد شود لذا باید سعی شود با آموزش و خودسازی این امر هر چه زودتر در وجود آدمی نهادینه و محقق شود.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم خاطرنشان کرد: امروز متخصصین موفق کسانی هستند که کارهای آنها حاصل از یک نوع نگرش و تفکر خود ساخته است.
وی با بیان اینکه کلید اصلی اخلاق در تمامی رشتهها بخصوص مهندسی نیت و وجدان کاری است افزود: مهندسان باید توجه داشته باشند نقشه و طرحی که برای ساخت یک بنا تهیه میکنند به نحوی باشد که انگار قرار است خودشان از این فضا استفاده کنند و طبق فرموده پیامبر اکرم (ص) هر آنچه که برای خود میپسندند برای دیگران هم بپسندند که در این صورت اگر هم زمانی مرتکب اشتباه شوند دچار ناراحتی نخواهند شد چرا که نیتشان انجام یک کار با رعایت اصول و اخلاق مهندسی بوده است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: شهر مقدس قم به دلیل وجود بسترهای مناسب فرهنگی میتوانند در اشاعه اخلاق در تمامی زمینهها و علوم مختلف نقش بسزایی داشته باشد و در این راستا میتوان با تدوین مطالب اخلاقی در خصوص رشتههای مختلف از جمله مهندسی این فرهنگ سازی را از ردههای پایینتر در دانشگاهها و برای دانشجویان شروع تا نهادینه کرد.
وی تصریح کرد: مهندسان به دلیل شغل حساسی که دارند باید با رعایت بنیانهای اصولی و اخلاقی سعی کنند خروجی مطلوبی را به جامعه ارائه دهند.
خودکار در ادامه با بیان اینکه امروز دانشگاهها از لحاظ کمی افزایش یافتهاند اما از نظر کیفی رشد چندانی نداشتهاند افزود: این امر باعث شده است که دانشجویان فارغ التحصیل تحلیل و جامع نگری کمتری نسبت به مسائل مختلف داشته باشند.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در پایان خاطرنشان کرد: مطلوب است اگر برای دوره سه سال انتظار فارغ التحصیلان رشتههای مهندسی، (برای ورود به سازمان نظام مهندسی) بحث استاد شاگردی را پیاده کنیم این امر سبب خواهد شد و پیشرفتها و دستاوردهای روز دنیا از طریق مهندسین جوان به مهندسان پیشکسوت و همچنین سالها تجربه مهندسان پیشکسوت که توام با اخلاق و اصول است به مهندسان جوان انتقال یابد.
قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم رعایت اصول و اخلاق مهندسی را دو ضرورت مهم برای ارائه یک کار مطلوب از سوی مهندسان به جامعه دانست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس امیر خسرو خودکار صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در آستانه برگزاری "همایش اخلاق مهندسی، بایدها و نبایدها " در قم، با بیان اینکه اخلاق مهندسی را میتوان در دو بعد تعریف کرد افزود: جنبه اول، ماهیت کار مهندسی و رعایت اخلاق حرفهای است که مهندسان باید به عنوان یک متخصص، در طراحی نقشهها و اجرای آنها ضمن استفاده از آموختهها و دانش خود، وجدان کاری را مد نظر داشته باشند و سعی کنند در این راستا به وظیفه خود عمل کنند.
نظر شما