"جایزه ای برای او" فیلم برتر جشنواره فیلم فجر مشهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، "جایزه ای برای او" فیلمنامه رقیه جمالی نویسنده موفق تبریزی با راه یابی به مرحله پایانی جشنواره از میان پنج فیلم، فیلم برتر جشنواره فیلم فجر مشهد شناخته شد.

فیلمنامه "جایزه ای برای او" در دومین جشنواره فیلمنامه فیلم و عکس امام رضا(ع) که دی ماه 83 در مشهد برگزار شد یکی از برگزیدگان فیلمنامه جشنواره انتخاب شد.

فیلم درباره کودکیست که جایزه خود را می خواهد به خدا بدهد.

فیلم "جایزه ای برای او" را مهدی رضازاده بازنویسی کارگردانی کرده است.

مهدی مسگران تهیه کننده، محمد حسن صفایی مدیر تصویر برداری، جعفر جمهوری صدابردار، رضا لوحی مدیر تولید، شاپور ترکمن سرابی طراح گریم، امیر رضا چهار راهی تدوین، مو سیقی جواد موسوی محلیحه کوروش زاده و اعظم کیوان لو منشی صحنه و مهدی رضا زاده طراحی صحنه و لباس را برعهده داشت.

غلامرضا نوروزی، زهرا دایی، امین افلاکی، امیر حسین نجف زاده، حسین ابراهیمی، مسعود عباسپور، علیرضا ملک زاده، مهدی افتاحی، مینا دلشاد، یاسمین حقیقی، زهره سادات غفوریان در این فیلم نقش آفرینی می کنند.

"جایزه ای برای او" پاییز سال جاری در مشهد تولید شده و حدود سه ماله کار تولیدش به طول انجامیده است.

رقیه جمالی فیلمنامه نویس فیلم "جایزه ای برای او" از سال 73 فعالیت هنری خود را با ورود به انجمن سینمای جوانان ایران آغاز کرده و در حوزه نویسندگی نیز فعالیت کرده است.

وی از برگیزدگان جشنواره های بین المللی و کشوری از جمله جشنواره امام رضا(ع) بوده و "توتم کبیر" وی در جشنواره بسیج موفق به کسب مقام شده است.

جمالی 67 عنوان کتاب برای کودکان نوشته و فعالیت مطبوعاتی و همکاری با نشریات و خبرگزاری های مختلف را در پرونده خود دارد.

کتابهای ماجراهای عسلی، زیبا مثل عروسک و زینب از جمله داستانهای کودکانه جمالی است.