جشنواره موسیقی میزبان هیئت دولت

به گزارش خبرنگار مهر، در این ویژه برنامه گروه کر ارامنه به رهبری ادیک تامرازیان قطعه "ایران" را در ابتدا نواختند و در ادامه گروه ایرانی ـ هندی"آوای زمین" با حضور سه نوازنده ایرانی و سه نوازنده هندی دو قطعه را اجرا کردند.

مازیار فلاحی ـ خواننده پاپ ـ نیز در این برنامه قطعاتی همچون "دلم گرفته"، "دوستت دارم" و "مجنون لیلی" را اجرا کرد و در ادامه تکنوازی پیانو توسط سامان احتشامی با اجرای قطعاتی همچون "خواب‌های طلایی" جواد معروفی، "نسیم" فرامرز پایور و رنگ اصفهان ،از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

پایان این برنامه به اجرای قطعات "رعنا"، "بارون بارون" و یک قطعه کردی توسط گروه "رستاک" اختصاص داشت.