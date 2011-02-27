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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۶

جشنواره موسیقی میزبان هیئت دولت

جشنواره موسیقی میزبان هیئت دولت

منتخبی از گروههای موسیقی ایرانی و بین‌الملل در آخرین روز از بیست وششمین جشنواره موسیقی فجر برای اعضای هیات دولت، نمایندگان شورای اسلامی و کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرایی ویژه در تالار وحدت برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این ویژه برنامه گروه کر ارامنه به رهبری ادیک تامرازیان قطعه "ایران" را در ابتدا نواختند و در ادامه گروه ایرانی ـ هندی"آوای زمین" با حضور سه نوازنده ایرانی و سه نوازنده هندی دو قطعه را اجرا کردند.

مازیار فلاحی ـ خواننده پاپ ـ نیز در این برنامه قطعاتی همچون "دلم گرفته"، "دوستت دارم" و "مجنون لیلی" را اجرا کرد و در ادامه تکنوازی پیانو توسط سامان احتشامی با اجرای قطعاتی همچون "خواب‌های طلایی" جواد معروفی، "نسیم" فرامرز پایور و رنگ اصفهان ،از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

پایان این برنامه به اجرای قطعات "رعنا"، "بارون بارون" و یک قطعه کردی توسط گروه "رستاک" اختصاص داشت.

کد مطلب 1262631

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