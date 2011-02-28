احمد پهلوانیان در مورد فلسفه اخلاق و پرسشهای مهم آن در سامانمند کردن زندگی روزمره به خبرنگار مهر گفت: فلسفه اخلاق به بعد عملی و عقل عملی در زندگی انسان میپردازد و جدیترین پرسش آن هنجارها و ناهنجارها و ارزشها و ضد ارزشهاست.
وی افزود: اینکه اینها در جامعه ما چه هستند و از همه مهمتر ملاک و معیار آنها در جامعه چیست، آیا عقل بشری یا یک فهم عمومی است و آیا منبع متعالی تر مثل وحی است، چه چیزی ملاک تعیین این گزارههای اخلاق عملی است.
کارشناس حوزه علوم ارتباطات در مورد فرااخلاق و ارتباط آن با زندگی عادی مردم نیز گفت: ایندو در یک ساختار عمودی مرتبط با هم با یکدیگر در ارتباط هستند. اگر چه در دو سطح متفاوت هستند ولی از لحاظ علمی و منطقی بر یکدیگر تأثیر میگذارند. فرااخلاق جزء ناپیدای زندگی انسان است که لزوماً بر زندگی انسان باید تأثیر بگذارد و تأثیر هم میگذارد.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی در مورد رشد تفکر منسجم و فلسفی اخلاق در دیارمان اظهار داشت: در جامعه ما بطور کلی فلسفههای مضاف چندان رشد نکردهاند آنهم به دلیل این است که این فلسفهها در بستر تفکر فلسفی غرب شکل گرفته و به عنوان علوم وارداتی به جامعه ما وارد شدند. اما ذخایر فلسفی جامعه ما میتواند پاسخگوی شکل گیری فلسفه اخلاق مبتنی بر اندیشههای فلسفی خودمان باشد.
پهلوانیان یادآورشد: برمبنای جنبه وارداتی بودن این علم و اینکه روی گزارههای فلسفه اخلاق در جامعه ما بطور منسجم کار نشده نمیتوانیم ادعا کنیم که دارای فلسفه اخلاق منسجم هستیم. بیشتر پژوهشهای علمی و فلسفی که در این زمینه در جامعه ما صورت گرفته نقد فلسفههای اخلاق غربی است که به جامعه ما وارد شدهاند.
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