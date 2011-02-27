موسوی: اگر مصر در کنار ایران و سوریه قرار بگیرد کار آمریکا تمام است

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت عالی رتبه نظامی نیروی دریایی ارتش اعزامی به کشور سوریه به سرپرستی دریادار سیاری در ادامه مأموریتشان با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه، فرماندهان ارشد این کشور و استاندار بندر لاذقیه از ناوگروه مستقر در این بندر بازدید کردند.

در این بازدید حجت الاسلام سید احمد موسوی سفیر ایران در سوریه طی سخنانی با اشاره به اینکه ایران همواره پیام آور صلح و دوستی برای ملت های منطقه بوده است اظهار داشت: حضور نیروی دریایی ارتش در کانال سوئز و ورود به دریای مدیترانه برای هیچ کشوری تهدید نیست و این بر خلاف اقدامات آمریکایی­ها در پرورش ایده ایران هراسی است.

وی این اقدام نیروی دریایی ارتش را حرکتی بزرگ و مایه فخر و مباهات ملت شریف ایران دانست و افزود: ناوگروه اعزامی این نیرو با حضور مقتدرانه در کانال سوئز و ورود به دریای مدیترانه با به اهتزاز در آوردن پرچم پرافتخار ایران اسلامی موجب حیرت همگان شد.

سفیر ایران در سوریه خاطرنشان ساخت: امروز شاهد بهترین روابط در منطقه بین کشور های ایران و سوریه هستیم و این خود نشانه شکست آمریکاست و همین روابط نقشه های استکبار را نقش بر آب کرده است.

وی تصریح کرد: اگر در کنار ایران و سوریه، مصر و دیگر کشورهای مسلمان قرار بگیرند کار آمریکا تمام است.

در ادامه این بازدید استاندار بندر لاذقیه نیز طی سخنانی با بیان این مطلب که حضور ناوهای نیروی دریایی ارتش ایران در کانال سوئز و دریای مدیترانه اقدامی بزرگ است اذعان داشت: این حرکت عظیم موجب خرسندی دوستان و آزردگی دشمنان شد.

بنابر این گزارش، دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر از دانشگاه دریایی کشور سوریه بازدید کردند که در آن بازدید دانشجویان ضمن ارائه توضیحات توسط فرمانده این دانشگاه با روند مراحل آموزش دانشگاه آشنا شدند.

شایان ذکر است برگزاری مسابقات فوتبال و والیبال بین دانشجویان دانشگاههای علوم دریایی ایران و سوریه و حضور در نماز جماعت مسجد هاشم از جمله حاشیه های این بازدیدها بود.