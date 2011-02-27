تمامی مطالبات آموزشیاران مازنی پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، موسی امینی ظهر یکشنبه در نشست امور بانوان نهضت سواد آموزان مازندران با بیان اینکه بانوان آموزشیار باید با جدیت بیشتری فعالیت کنند افزود: موفقیت های کسب شده توسط بانوان آموزشیار اداره کل نهضت سواد آموزی مازندران قابل توجه هستند.

وی با اشاره به اینکه نهضت سواد آموزی در پنج سال فعالیت برای گروه سنی زیر 50 سال تعهد کرده تا بی سوادی را ریشه کن کنند خاطر نشان کرد: وضعیت استخدامی آموزشیاران هم مشخص شده و این نیروها دغدغه شغلی ندارند.

امینی با اعلام اینکه توانایی انجام تعهد خود را با توجه به اعلام برگزاری جشن پایان بی سوادی تا سال 90 در استان مازندران داریم اظهار داشت: آموزشیاران در شناسایی افراد دقت کنند تا بی سوادان واقعی شناسایی شوند.

وی با اشاره به اینکه در کلاس گزاری های آینده باید به دنبال دوره پایانی باشیم تصریح کرد: دوره تحکیم سواد بسیار مهم بوده و باید جدی گرفته شود.

امینی با بیان اینکه حوزه اخلاقی در فعالیت های نیروهای سواد آموزی مهم تر از حوزه سازمانی است خاطر نشان کرد: آموزشیاران نباید موج زده شده و تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار گیرند.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران، با بیان اینکه نهضت سواد آموزی مازندران و واحد امور بانوان همکاری خوب و رضایت بخشی با این اداره کل تاکنون داشته اند افزود:ارتقاء جایگاه امور بانوان و توجه ویژه به زنان در دولت نهم و دهم نشان از توجه خاص دولت به کانون گرم خانواده ها است.

زهرا شرف الدین با اشاره به اینکه باید به سوی خانواده متعادل پیش برویم خاطر نشان کرد: توانمند سازی بانوان در ابعاد مختلف از برنامه های در دست اقدام این اداره کل است.

وی با بیان اینکه برگزاری کلاسهای مختلف با رویکرد های دینی از اهداف امور بانوان است تصریح کرد: تاکنون نتوانسته ایم در تمام روستاها آموزش های لازم را ارائه دهیم.

شرف الدین با اشاره به اینکه ساماندهی مسائل زنان در روستاها از اهداف طرح در دست انجام ما است خاطر نشان کرد: در 17 شهرستان استان ساماندهی زنان در دست اقدام است.

وی با بیان اینکه آموزشیاران نهضت سواد آموزی می توانند کمک های زیادی به امور بانوان داشته باشند افزود: آموزشیاران نهضت سواد آموزی مازندران تاکنون در برنامه های محول شده موفق بوده اند.

در پایان این نشست از مسئولان امور بانوان برتر نهضت سواد آموزی شهرستانها تقدیر شد.