کوتاهی بانک مرکزی در صدور مجوز پرداخت وام به بازنشستگان

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ارائه وام به بازنشستگان گفت: در تاریخ 17 آذرماه امسال بر اساس پیشنهاد صندوق تامین اجتماعی قرار شد از سوی بانک رفاه کارگران 6 میلیارد تومان برای توزیع وام قرض الحسنه به بازنشستگان نیازمند اختصاص داده شود.

وی ادامه داد: در دیماه نیز بانک رفاه کارگران در دو نوبت از بانک مرکزی به منظور اجازه توزیع وجوه در نظر گرفته شده استعلام کرد اما تا این لحظه از سوی بانک مرکزی پاسخی داده نشده است.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با بیان اینکه ارائه وام به بازنشستگان مستلزم صدور مجوز و اجازه بانک مرکزی است، تاکید کرد: تازمانی که مسئولان بانک مرکزی مجوز ندهند بانک رفاه اجازه توزیع وام ندارد.

خبازها گفت: 6 میلیارد تومان اعتبار وام بازنشستگان مربوط به سازمان تامین اجتماعی است و بانک مرکزی فقط باید مجوز توزیع صادر کند اما متاسفانه تا کنون ارائه وام را مصوب و ابلاغ نکرده است.

به گفته وی، در حال حاضر صندوق تامین اجتماعی یک میلیون و 400 هزار نفر بازنشسته دارد و این اعتبار پاسخگوی تمام بازنشستگان نیست و به تعداد اندکی از بازنشستگان نیازمند با تائید کمیته ای از سوی کانون بازنشستگان، تعلق می گیرد.

وی با اشاره به اینکه اعتبار وام بازنشستگان مربوط به سال جاری است، افزود: متاسفانه به دلیل تغییر مدیران سازمان تامین اجتماعی این امر با تاخیر مواجه شد.