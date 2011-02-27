به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که در قالب کارگاه داستان‌نویسی برگزار می‌شود "داستان‌های محلی ایرانی و داستان‌هایی درباره پریان" مورد توجه قرار می گیرد.

در این کارگاه داستانی با ساختار افسانه‌های پریان و محلی ایرانی توسط شرکت کنندگان در کارگاه نوشته می‌شود و در انتها آثار نوشته شده خوانده و مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند.

شرکت‌کنندگان لازم است طرح کلی داستان را پیش از جلسه آماده کرده باشند.

افسانه‌های پریان و محلی ایرانی طیف گستره‌ای را در خود جای می‌دهند، از هزار و ‌یک شب تا امیر ارسلان نامدار تا داستان‌های عامیانه درباره جن و مرد گچی که همگی در این زمره قرار می‌گیرند.

این کارگاه چهارشنبه 11 اسفند از ساعت 17 تا 19 در محل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به نشانی خیابان سمیه، بین فرصت و مفتح، بن‌بست پروانه، پلاک 2 برگزار خواهد شد.