انقلاب اسلامی بهترین الگوی استکبار ستیزی در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا رحمانی در همایش بصیرت با اشاره به ماهیت انقلاب اسلامی ایران گفت: هیچ انقلابی در جهان همانند انقلاب اسلامی ایران ماهیت الهی ندارد و در شرایط سخت جوانی شاهد امدادهای غیبی خداوند در حمایت از این نهضت اسلامی بوده ایم چنانکه در هشت سال دوران دفاع مقدس نیز ملت ایران با اتکا به قدرت لایزال الهی در برابر قدرتهای استکباری ایستاد.

وی افزود: به برکت ایثار و جانفشانی ملت حتی یک وجب از خاک میهن مان بر خلاف جنگ های 200 ساله گذشته به دست دشمن نیفتاد.

رحمانی در ادامه با بیان اینکه دشمن با تغییر مواضع و استراتژی دست از مقابله با صدور انقلاب اسلامی بر نداشته، خاطر نشان کرد: امروز دشمن با طرحی نو و خاک ریزی جدیدی به جنگ ملت ایران آمده است و می خواهد ما را مورد هجوم فرهنگی و اعتقادی قرار دهد و بر این اساس بیشترین ضربه را می خواهد از طریق خانواده ها و خصوصا جوانان به این نظام الهی بزند در حالی که دشمنان ما غافلند که تا زمانی که عشق به ولایت مثل خون در رگهای جوانان ما می جوشد، دشمنان نخواهند توانست با جنگ نرم به اهداف پوشالی خود دست یابند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه انقلاب اسلامی را بهترین الگو در استکبار ستیزی و اسلام گرایی در سطح جهان دانست و تصریح کرد: تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه نشانگر آثار صدور انقلاب اسلامی در سطح جهانی است و امیدواریم که جوانان غیور کشورهای عربی با الهام از انقلاب اسلامی ایران نگذارند که انقلاب آنها را آمریکا و صهیونیسم به نفع خود مصادره کنند.

رحمانی همچنین افزود: سپاه پر افتخارترین تشکل در نظام جمهوری اسلامی است و استکبار جهانی از ابتکارات و نوآوری های سپاه مات و مبهوت مانده است و ولایتمداری و دفاع از حریم ارزشها و آرمانها از صفات برجسته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و به همین علت نیز سپاه همیشه مورد هجوم رسانه های بیگانه قرار گرفته است.