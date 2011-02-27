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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۴۷

یزدان‌بخش بازیگر "بوسیدن روی ماه" شد

یزدان‌بخش بازیگر "بوسیدن روی ماه" شد

شیرین یزدان‌بخش و رابعه مدنی به عنوان بازیگران اصلی فیلم سینمایی "بوسیدن روی ماه" به کارگردانی همایون اسعدیان انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی" بوسیدن روی ماه" به کارگردانی همایون اسعدیان و تهیه کنندگی منوچهر محمدی اواسط فروردین در تهران آغاز می‌شود. اسعدیان به همراه شادمهر راستین فیلمنامه این فیلم سینمایی را به نگارش درآورده‌اند.

تاکنون حضور شیرین یزدان‌بخش و رابعه مدنی به عنوان دو نفر از بازیگران اصلی فیلم مشخص شده‌است. پیش‌تولید فیلم مدتی است آغاز شده و تاکنون حضور حسین جعفریان مدیر فیلمبرداری، مهرداد میرکیانی طراح گریم، ساسان نخعی صدابردار، مریم هژیروند دستیار و برنامه‌ریز کارگردان، مرجان گلزار طراح صحنه و لباس و مجتبی کریمی مدیر تولید فیلم قطعی شده ‌است.

شیرین یزدان ‌بخش تجربه بازی در فیلم‌های سینمایی" لطفا مزاحم نشوید" و "جدایی نادر از سیمین" را در کارنامه دارد. همایون اسعدیان امسال با تهیه‌کنندگی فیلم سینمایی" سعادت آباد" به کارگردانی مازیار میری در جشنواره بیست و نهم فیلم فجر حضور داشت.

کد مطلب 1262643

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