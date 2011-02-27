به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی" بوسیدن روی ماه" به کارگردانی همایون اسعدیان و تهیه کنندگی منوچهر محمدی اواسط فروردین در تهران آغاز می‌شود. اسعدیان به همراه شادمهر راستین فیلمنامه این فیلم سینمایی را به نگارش درآورده‌اند.

تاکنون حضور شیرین یزدان‌بخش و رابعه مدنی به عنوان دو نفر از بازیگران اصلی فیلم مشخص شده‌است. پیش‌تولید فیلم مدتی است آغاز شده و تاکنون حضور حسین جعفریان مدیر فیلمبرداری، مهرداد میرکیانی طراح گریم، ساسان نخعی صدابردار، مریم هژیروند دستیار و برنامه‌ریز کارگردان، مرجان گلزار طراح صحنه و لباس و مجتبی کریمی مدیر تولید فیلم قطعی شده ‌است.

شیرین یزدان ‌بخش تجربه بازی در فیلم‌های سینمایی" لطفا مزاحم نشوید" و "جدایی نادر از سیمین" را در کارنامه دارد. همایون اسعدیان امسال با تهیه‌کنندگی فیلم سینمایی" سعادت آباد" به کارگردانی مازیار میری در جشنواره بیست و نهم فیلم فجر حضور داشت.