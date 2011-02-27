رقابت قرآنی 160 دانش آموز بسیجی در قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسعود نادری صبح یکشنبه در حاشیه برگزاری این رقابتها در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه این مسابقات در دو روز برگزار میشود ابرازداشت: مسابقات برادران بسیجی با حضور 80 نفر از دانش آموزان بسیجی مقاطع راهنمایی و دبیرستان امروز برگزار خواهد شد.
مسابقات خواهران بسیجی فردا برگزار میشود
وی اضافه کرد: رقابت خواهران بسیجی نیز فردا 9 اسفند با حضور 80 نفر در دو مقطع راهنمایی و دبیرستان در همین دارالقرآن برگزار خواهد شد.
نادری خاطرنشان کرد: این مسابقات در رشتههای حفظ جزءهای مختلف قرآن، قرائت، مفاهیم و نهج البلاغه برگزار میشود.
برگزاری رقابتهای مفاهیم بر مبنای تفسیر قرائتی
مسئول فرهنگی سازمان بسیج دانشآموزی و فرهنگیان سپاه علی بن ابیطالب قم ابرازداشت: مسابقات رشته مفاهیم براساس تفسیر سوره لقمان و کهف حجت الاسلام محسن قرائتی صورت میگیرد.
نادری ادامه داد: نفرات برتر در هر چهار رشته و در دو گروه خواهران و برادران بسیجی و در مجموع 16 نفر به مسابقات کشوری بسیج دانش آموزی که همه ساله در یکی از استانهای کشور برگزار میشود راه خواهند یافت.
تقدیر از نهادهای همکار
نادری با تقدیر از همکاری دارالقرآن آیت الله خامنهای و آموزش و پرورش استان قم در برگزاری این مسابقات اظهارداشت: هدف از برگزاری این مسابقات استفاده مناسب از اوقات فراغت دانش آموزان بسیجی، ارایه الگوهای قرآنی به دانش آموزان و ترویج معارف قرآنی در میان دانش آموزان است.
گفتنی است مسابقات حفظ و قرائت به صورت شفاهی و مسابقات نهج البلاغه و مفاهیم این رقابتها به صورت کتبی برگزار شد.
قم - خبرگزاری مهر: جشنواره قرآن و عترت دانش آموزان بسیجی استان قم با حضور 160 دانش آموز دختر و پسر بسیجی در دارالقرآن آیت الله خامنهای آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسعود نادری صبح یکشنبه در حاشیه برگزاری این رقابتها در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه این مسابقات در دو روز برگزار میشود ابرازداشت: مسابقات برادران بسیجی با حضور 80 نفر از دانش آموزان بسیجی مقاطع راهنمایی و دبیرستان امروز برگزار خواهد شد.
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