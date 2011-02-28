تبریز میزبان رقابتهای بدون دستاورد تکواندو آسیا

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، متاسفانه برخلاف دو دوره گذشته در دوره اخیر رقابت های تکواندو جام باشگاه های آسیا، عدم حضور تیم ها و نفرات شاخص تکواندو آسیا به خصوص کره جنوبی درنهایت به برگزاری مسابقاتی با سطح فنی نازل انجامید که دلایل آن هرگز روشن نشد.

با وجود اینکه محمد پولادگر، رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان علت عدم تمایل تیم های کره ای برای شرکت در سومین دوره باشگاه های تکواندو آسیا را نامشخص دانست اما نماینده فنی و کره ای فدراسیون جهانی تکواندو، دلیل اصلی شرکت نکردن تیمی از کره جنوبی را حضور تکواندوکاران این کشور در مسابقات انتخابی عنوان کرد.

پولادگر در حین برگزاری رقابت های جام باشگاه های آسیا با بیان اینکه به تمام تیم های آسیایی به منظور شرکت در سومین دوره رقابت های جام باشگاه های این قاره، دعوتنامه رسمی ارسال شده ، گفته بود که البته از دو تیم دانشگاهی کره نیز برای حضور در این رقابت ها دعوت شد اما هیچ تیمی تمایلی نشان نداد و مسابقات با حضور همین تعداد تیم خارجی برگزار می شود.

اینکه چه عامل یا عواملی باعث عدم استقبال تیم های شاخص و عدم حضور چهره های طراز اول تکواندو آسیا در مسابقات جام باشگاه های این قاره که در تقویم اتحادیه فدراسیون تکواندو آسیا نیز به ثبت رسیده، شده است به عوامل متعددی بر می گردد که زمان نامناسب و تداخل با سایر رویدادهای تکواندو، بخشی از دلایل آن است.

از سوی دیگر به نظر می رسد همان عواملی که عدم استقبال از سایر رویدادهای بین المللی در رشته های مختلف در کشورمان می شود، در مورد تکواندو نیز تاثیرگذار بوده است!

البته باید پاسخ این پرسش نیز داده شود که سایر کشورها اساساً تا چه حد مسابقات تکواندو جام باشگاه های آسیا را جدی می گیرند و برای حضور در این پیکارها برنامه ریزی می کنند؟

نکته جالب توجه اینکه رئیس فدراسیون تکواندو ایران در برابر فشارهای فزاینده، تلویحاً به غیرمعتبر بودن رقابت های جام باشگاه های آسیا اشاره و عنوان کرده که باید سختی های زیادی را تحمل کنیم تا مشکلات حل و فصل شود.

این مقام مسئول همچنین با اتخاذ سیاست "فراربه جلو" ابراز داشته که این رویدادها عاملی برای رشد تکواندو غرب آسیا بوده و عاملی برای جذب سرمایه های بخش خصوصی در این رشته ورزشی است.

با همه این اوصاف نباید از این مهم نیز غافل شد که رقابت های مشابه در گذشته نشان داده حتی اگر کشوری مانند کره جنوبی در مسابقات برگزار شده در ایران شرکت می کند، ترکیبشان شامل نفرات دست چندم بوده و تکواندوکارانی از دانشگاه ها و موسسات آموزشی در قالب تیم کره جنوبی به ایران اعزام شده اند.

در این شرایط فدراسیون تکواندو باید در مقابل برگزاری صرف این رویداد، اهداف خود را از میزبانی و صرف هزینه های کلان برگزاری، اسکان، تغذیه و سایر هزینه ها شفاف کند تا مشخص شود آیا در نهایت دستاوردی از برگزاری این رویداد برای تکواندو ایران حاصل می شود یا خیر؟

دست آخر اینکه سومین مسابقه تکواندو جام باشگاه های آسیا که می توانست با حضور تیم ها و تکواندوکاران سرشناس شرق آسیا یکی از با اعتبارترین جام های قاره کهن باشد، کم رنگ و بی فروغ شد و از اعتبار و رونق افتاد و تنها نامی از آن در تقویم اتحادیه فدراسیون تکواندو آسیا باقی ماند.

یادآور می شود، میزبانی رقابتهای نه چندان مطرح با هزینه های انجام شده را باید نکته غیرقابل قبول برای تشکیلات ورزش آذربایجان شرقی خواند.

با مروری بر گذشته میزبانی تبریز در رقابتهای مختلف ورزشی بین المللی مشاهده می شود طی سه دهه گذشته به غیر از رقابتهای دوچرخه سواری دور آذربایجان، تبریز میزبان مسابقات معتبر بین المللی نبوده است.

در این میان البته برخی همین رقابتهای دوچرخه سواری دور آذربایجان را نیز برنتابیده و در سالهای اخیر قصد داشتند با علم کردن تورهای مشابه، این تورنمنت ورزشی معتبر و قدیمی کشور را تحت الشعاع قرار دهند؛ امری که با حساسیت و عکس العمل رسانه ها و نمایندگان و مسئولان استانی تاحدودی مرتفع شد.

با تمام این اوصاف، به نظر می رسد برای میزبانی رقابتی بین المللی و در سطح بالا، کلانشهر تبریز باید همچنان در انتظار بنشیند.