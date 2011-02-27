تبعات ناشی از غیبت مشمولان خدمت وظیفه عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، مشمولان خدمت وظیفه در صورت عدم ارسال بموقع مدارک مربوط به اعزام به خدمت دوره ضرورت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) و یا عدم مراجعه بموقع در تاریخ اعزام مشخص شده وارد غیبت گردیده و با 3ماه اضافه خدمت سنواتی بخدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد.

بدیهی است در این صورت مشمولان غائب از برخی حقوق اجتماعی به شرح ذیل محروم خواهند شد:

- مشمولان غائب از ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی محروم شده و برای آنها معافیت تحصیلی از طریق سازمان وظیفه عمومی صادر نمی شود.

- امکان برخورداری از معافیت کفالت برای مشمولان غایبی که شرایط احراز این نوع معافیت را دارا باشند وجود ندارد.

- صدور مجوز خروج از کشور برای مشمولان غایب امکان پذیر نمی باشد.

- شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه در صورت قبولی برای مشمولان غائب امکان پذیر نمی‌باشد.

- امکان ثبت هرگونه نقل و انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم و غیر مستقیم در دفاتر رسمی وجود ندارد.

- صدور مجوز استخدام در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی برای مشمولان غائب امکان پذیر نمی باشد.- امکان صدور پروانه کسب برای مشمولان غائب وجود ندارد.

شایان ذکر است که به موجب مواد 62و63 قانون خدمت وظیفه عمومی استخدام مشمولان غائب بطور کلی در وزارتخانه‌ها، موسسات وابسته به دولت، کارخانه‌ها، کارگاهها و موسسات خصوصی ممنوع بوده و در صورت تخطی از موارد فوق استخدام کننده و یا استخدام کنندگان مشمولین غائب برای هر یک از افراد اول و دوم به کسر نصف حقوق از 6 ماه الی یکسال و در صورت تکرار سه مورد یا بیشتر به انفصال دائم از خدمت توسط دادگاه صالحه محکوم خواهتد شد.