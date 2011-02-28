به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا یا همان جام باشگاههای قاره کهن نامی آشنا برای فوتبال ماست که سه بار با درخشش تیمهای استقلال (تاج) و پاس طعم قهرمانی در این پیکارها را چشیدهایم. این رقابتها از فردا سهشنبه بازهم از نو آغاز میشود با رقابت 32 تیم از شرق و غرب قاره که توانستهاند، حدنصابهای مورد نظر AFC را برای حرفهای بودن لحاظ کنند.
در این دوره از رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا تیمهای سپاهان اصفهان (قهرمان نهمین دوره لیگ برتر)، ذوبآهن اصفهان (نایب قهرمان نهمین دوره لیگ برتر)، استقلال تهران (تیم سوم نهمین دوره لیگ برتر) و پرسپولیس تهران (قهرمان جام حذفی) نماینده فوتبال ایران هستند و سودای آنها مانند همه اهالی فوتبال دستیابی به جامی است که سال 1993 توسط تیم فوتبال پاس تهران به کشورمان آمد و از آن تاریخ تا امروز فقط سه بار توسط تیمهای استقلال، سپاهان و ذوب آهن مزه شیرین حضور در دیدار نهایی این پیکارها را چشیدهایم.
مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان از فردا سه شنبه برای دو تیم استقلال و سپاهان آغاز میشود. استقلال در تهران از السد قطر پذیرایی میکند و تیم سپاهان مهمان الهلال عربستان است. در زیر اشارهای گذرا به دیدار این دو تیم خواهیم داشت:
استقلال میزبان آخرین مهمان لیگ قهرمانان آسیا!
تیم استقلال ایران که پرافتخارترین تیم ایران در مسابقات فوتبال جام باشگاههای آسیا یا همان لیگ قهرمانان امروزی به شمار میآید، عصر روز سهشنبه در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم السد قطر است، تیمی که آخرین سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را با برتری در پیکار پلیآف مقابل دمپو هند کسب کرد.
آبیپوشان تهرانی که در هفتههای اخیر مسابقات لیگ برتر نتایج قابل قبولی کسب کرده و خود را تا رده دوم جدول بالا کشیدهاند، در هفته نخست مسابقات لیگ قهرمانان آسیا پذیرای تیم ششم جدول لیگ ستارگان قطر هستند. پرافتخارترین تیم فوتبال قطر که با "فوساتی" اروگوئهای جواز حضور دوباره در لیگ قهرمانان آسیا را بدست آورده است، بدون شک در میدان سخت آزادی به دنبال حداقل امتیاز خواهد بود.
قطریها پیش از این دیدار با جوسازی رسانهای در مورد نامناسب بودن فضای تهران و نداشتن امنیت جانی خواستار تغییر محل برگزاری این دیدار بودند اما قطعا بهانه جویی آنها به خاطر ترس از بازی در ورزشگاهی بود که به خاطر حضور پرشور تماشاگران لقب "جهنم آزادی" را از آن خود کرده است.
فصل گذشته این تیم قطری در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا با مس کرمان همگروه بود اما در ثانیههای پایانی دیدار آخر با الاهلی امارات به نتیجه تساوی رضایت داد و از صعود به مرحله دوم باز ماند و تیمهای الهلال عربستان و مس راهی به جمع تیمهای برتر قاره کهن راه یافتند. با این شرایط نباید روز سختی را برای استقلال آنهم در حضور تماشاگرانش متصور باشیم.
قلعه نویی در آرزوی شکستن طلسم ناکامی لیگ قهرمانان
تیم سپاهان با هدایت امیر قلعهنویی سهشنبه شب در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض به دیدار الهلال میرود، تیمی که بدون شک یکی از آماده ترین تیمهای امروز فوتبال آسیاست. صدرنشین مطلق جدول رده بندی لیگ برتر عربستان که پرافتخارترین تیم 50 سال اخیر فوتبال قاره کهن است، هنوز زخم ناکامی مقابل ذوب آهن ایران، در مرحله نیمه نهایی سال گذشته لیگ قهرمانان آسیا را برتن دارد و برای گرفتن انتقام شکست از تیم دوم اصفهان به مصاف تیم اول این شهر خواهد رفت.
امیر قلعهنویی برای سومین سال پی در پی است که حضور در لیگ قهرمانان را تجربه میکند، وی که با استقلال و سپاهان حضور در مرحله یک هشتم را از دست داد، برای شکستن طلسم ناکامی خود با سپاهان آرزوهای زیادی را در سر میپروراند. این مربی که شنیده میشود کاندیدای هدایت تیم ملی ایران هم هست، از قضا لیگ قهرمانان را با سخت ترین دیدار سپاهان آغاز میکند و امیدش برای موفقیت به بازیکنان شاخص و باتجربه تیم سپاهان است که آرزویش را تحقق بخشند. آیا وی میتواند تیم اول اصفهان را همانند تیم دوم این شهر در بازی بزرگ "ریاض" سربلند از زمین خارج کند؟
- برنامه دیدارهای روز نخست از هفته اول مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:
گروه A:
* الجزیره امارات - الغرافه قطر، ساعت 18:35، ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی
* الهلال عربستان - سپاهان ایران، ساعت 21، ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض
گروه B:
* پاختاکور ازبکستان - النصر عربستان، ساعت 15:30، ورزشگاه مرکزی تاشکند
* استقلال ایران - السد قطر، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران
گروه E:
*جیجویونایتد کره جنوبی - تیانجین تدا چین، ساعت 9:30، ورزشگاه جام جهانی جیجو
* گامبااوزاکا ژاپن - ملبورن ویکتوری استرالیا، ساعت 13:30، ورزشگاه بانپاکو شهر اوزاکا
گروه F:
* هانگژو گرین تون چین - ناگویا گرامپوس ژاپن، ساعت 15:05، ورزشگاه اژدهای زرد شهر هانگژو
نظر شما