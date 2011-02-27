اختصاص سالانه 20 میلیارد تومان جهت زیرساختهای گمرکی بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر در کنگان، ابوالفضل اکبرپور بعد از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از گمرک بندر کنگان در جمع شماری از تجار و بازرگانان این بندر، اظهار داشت: براساس مصوبه دولت اعتبار یاد شده از محل اعتبارات دو دهم درصد درآمد فروش نفت است که به استان بوشهر اختصاص یافته، تأمین خواهد شد.

وی اظهار داشت: در صورت تخصیص اعتبار مذکور گمرک کنگان نخستین گمرکی خواهد بود که اعتبارات را جهت رفع مشکلات و کاستیهای آن اختصاص خواهیم داد.

مدیر کل گمرک بوشهر با بیان اینکه جهت توسعه گمرک در هر منطقه ابتدا مردم و مسئولین منطقه باید خواهان توسعه در گمرک باشند، گفت: گمرک به تنهایی توانایی عهده گیری تمامی وظایف بندری را ندارد در این میان نیز دستگاههای ذی ربط همانند اداره بنادر و دریانوردی و استاندارد و بانک ملی باید وارد عرصه شوند.

اکبرپور با اشاره به اینکه اسکله این بندر جوابگوی نیازهای کنونی نیست چه برسد به آینده، گفت: با توجه به افزایش فعالیتهای تجاری در این منطقه می طلبد اسکله این بندر تبدیل به اسکله ای استاندارد و مجهز به تجهیزات تخلیه و بارگیری شود.

وی با بیان اینکه معتقدیم سه گمرک کنگان، گناوه و دیلم پتانسیل و قابلیت توسعه ای همچون گمرک بوشهر را دارند، گفت: این مهم در صورتی محقق خواهد شد که اسکله های این بنادر استانداردسازی و تجهیزشوند که در صورت تحقق آن شاهد آثار و برکات آن در سفره مردم خواهیم بود.

مدیر کل گمرک بوشهر در خصوص درخواست تجار و بازرگانان این منطقه به اعطای مجوز واردات لاستیک و دیگر اقلام تجاری گفت: مجموعه مدیریتی گمرکات استان بوشهر همواره پیگیر مطالبات و خواسته مردمی بوده و خواهد بود و در همین راستا پس از طی مراحل قانونی از سال آینده در صورت موافقت معاونت امور گمرکی مجوز واردات لاستیک برای گمرک کنگان خواهیم گرفت.

وی افزود: همچنین در قالب حمل یکسره از سال آینده مجوز کالاهای وزنی همانند برنج، حبوبات با توجه به راه اندازی سیستم جدید توزین کالا به این گمرک اعطا خواهد شد.

اکبرپور در ارتباط با گلایه تجار و بازرگانان این منطقه در خصوص نبود شعبه ای از بانک ملی در گمرک کنگان اظهار داشت: براساس مصوبه مجلس هرجا که گمرک است بانک ملی نیز باید شعبه ای داشته باشد و در این زمینه به رغم اینکه در حیطه کاری ما نیست پیگیر موضوع و ایجاد شعبه بانک ملی در این گمرک خواهیم بود.

در این نشست برخی از تجار و بازرگانان کنگان به بیان مشکلات پرداخته و خواستار رفع آن از سوی مسئولین امر شدند.