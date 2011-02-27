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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۵۶

پس از یک بحث و جنجال؛

"عبدالرئوف ابراهیمی" رئیس پارلمان افغانستان شد

"عبدالرئوف ابراهیمی" رئیس پارلمان افغانستان شد

کابل خبرگزاری مهر: اعضای پارلمان افغانستان پس از بحث ها طولانی که بیشتر از یک ماه ادامه یافت، رئیس جدید مجلس را انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر از هرات، اعضای پارلمان افغانستان امروز به اتفاق آرا "عبدالرئوف ابراهیمی" نماینده ولایت قندوز را به عنوان رئیس پارلمان افغانستان انتخاب کردند.

رئیس جدید پارلمان افغانستان به وسیله کمسیون ویژه که برای حل مشکل انتخاب رئیس پارلمان موظف گردیده بود، معرفی شده بود.

بحث ها در مورد انتخاب رئیس جدید پارلمان افغانستان از همان نخستین روزآغاز جلسات "ولسی جرگه" با تنش ها و جنجال ها ادامه داشت و چهار بار برگزاری انتخابات نیز برای انتخاب رئیس ولسی جرگه نتیجه ای نداده بود.

کد مطلب 1262660

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