دریافت فرانشیز از کارگران و مستمری بگیران موکول به تصمیم مجلس شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه به بررسی طرح سئوال نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه و علیرضا محجوب نماینده تهران از وزیر رفاه و تامین اجتماعی پرداخت که با نظر نادر قاضی پور مبنی بر اینکه نتیجه سخنان وزیر به تصمیم مجلس موکول می شود پاسخ وزیر رفاه و تامین اجتماعی را قانع کننده دانست و موضوع را به رای گیری نگذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر قاضی پور و علیرضا محجوب این پرسش را از وزیر رفاه مطرح کردند که چرا با گذشت حدود 60 سال از عمر سازمان تامین اجتماعی فرانشیزکارگران، مستمری بگیران و سایر بیمه شدگان دریافت می شود و چرا حقوق مستمری بگیران فقط 6 درصد افزایش یافته است.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی نیز در پاسخ به این سئوال دلیل دریافت فرانشیزدر درمانگاه های ملکی تامین اجتماعی برابر هیئت امنای تامین اجتماعی و مصوبه هیئت وزیران است و آن بخش از فرانشیزکه قرار است از کارگران، مستمری بگیران و سایر بیمه شدگان دریافت شود هنوز عملی نشده است و به صورت طرح سئوالی برای هیئت رئیسه مجلس و اداره قوانین مجلس ارسال شده است که در صورتی که آنان اجازه دهند این فرانشیزعملیاتی می شود و در صورتی که مجلس اخذ این فرانشیزرا مطابق ضوابط نداند ما نیز در زمینه دریافت آن اقدام نمی کنیم و تصمیم نهایی موکول به رای مجلس و هیئت رئیسه است.

وی همچنین در بیان استدلالات خود درباره حقوق مستمری بگیران و افزایش آن نیز گفت: وزارت رفاه بر اساس مصوبه هیئت وزیران عمل می کند و مصوبه هیئت وزیران نیز مطابق مصوبات مجلس است و ما نمی توانیم خارج از این موضوع حقوق مستمری بگیران را افزایش دهیم. این در حالیست که میانگین افزایش حقوق در وزارت رفاه همواره از تورم بیشتر بوده است جدای آنکه وزارت رفاه همسان سازی را نیز انجام داده است.

وی تاکید کرد: استفساریه فرانشیزنیز از سوی وزارت رفاه تهیه شده و تقدیم مجلس می شود.

محصولی با بیان اینکه مستندات همه این موارد و کارهای انجام شده در اختیار کمیسیون بهداشت و هیئت رئیسه قرار گرفته است افزود: تصمیم نهایی درباره فرانشیزرا نیز مجلس می گیرد.

قاضی پور نیز در ادامه با توجه به اینکه محصولی تصمیم نهایی درباره فرانشیزرا به عهده مجلس گذاشت گفت: از نمایندگان مجلس خواهش می کنم در صورت مطرح شدن این موضوع اجازه ندهند که بالغ دیگری تحت عنوان فرانشیزاز حلقوم کارگران گرفته شود و بنابراین چون تصمیم نهایی بر عهده مجلس گذاشته شد و آقایان تامین اجتماعی حق ندارند از مردم فرانشیزدریافت کنند تا زمانی که مجلس تصمیم نهایی را اتخاذ کند بنابراین من در انتظار رای مجلس می مانم و موضوع سئوال از وزیر رفاه و قانع شدنم را نیز به رای نمی گذارم.

