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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۴

سربازان دانشجو می شوند؛

نحوه ثبت نام سربازان و بسیجیان دردانشگاه/ معدل شرط پذیرش در اولین دوره

نحوه ثبت نام سربازان و بسیجیان دردانشگاه/ معدل شرط پذیرش در اولین دوره

سربازان و بسیجیان سپاه می توانند برای اولین بار با ثبت نام در دوره های پودمانی دانشگاه علمی کاربردی و پذیرش در آن دانشجو شوند ثبت نام در این دوره ها از 25 اسفندماه و از طریق سازمان سنجش آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام پذیرش در دوره های پودمانی ویژه سربازان وظیفه و بسیجیان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سال 1389 از روز شنبه 21 اسفندماه منحصراَ به صورت اینترنتی آغاز و در پایان روز چهارشنبه 25 اسفندماه به اتمام می رسد.

ضمناَ اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص شرایط و ضوابط و نحوه ثبت نام از داوطلبان علاوه بر اینکه از روز شنبه 14 اسفندماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی  www.sanjesh.org   قرار می گیرد همچنین در نشریه پیک سنجش روزهای دوشنبه 16 و 23 اسفند نیز منتشر می شود.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی پیش از این از توسعه آموزشهای مهارتی کاردانی پودمانی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داده و گفته بود: فاز نخست پذیرش 6 هزار سرباز در دوره های مهارتی دانشگاه علمی کاربردی از مهرماه سال آینده تحصیلی امکانپذیر خواهد شد.

عبدالرسول پورعباس اعلام کرده بود: 25 استان کشور در 28 مرکز تحت عنوان مرکز آموزشی امام حسین (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 13 رشته دوره کاردانی پودمانی را به سربازانی که در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت می کنند، از سوی دانشگاه علمی کاربردی ارائه می دهند.

بر اساس گفته سرپرست دانشگاه علمی کاربردی سنجش سربازان تنها از طریق شرط معدل و بررسی سوابق علمی خواهد بود.

پورعباس در ارتباط با شهریه هایی که این سربازان باید در طول دوره های آموزشی خود پرداخت کنند، بیان کرد: بخشی از این هزینه ها را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بخش دیگر را سربازان پرداخت می کنند. ضمن اینکه میزان این شهریه ها از سایر شهریه های دانشگاه جامع علمی کاربردی پایین تر است.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی همچنین در ارتباط با رشته هایی که سربازان مشمول خدمت می توانند انتخاب کنند، گفت: سربازان می توانند در گروه های آزمایشی ریاضی فیزیک، فنی و حرفه ای، کاردانش و هنرستان نظام قدیم بخش صنعت، رشته های تعمیر و نگه داری خودرو، تعمیرات مکانیکی، سخت افزار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات انتخاب رشته کنند.

کد مطلب 1262667

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