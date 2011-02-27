خبر مجعول شهادت امام موسی صدر تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غسال شربل نویسنده روزنامه الحیات در مقدمه قسمت سوم مصاحبه خود با الهونی که روز 25 فوریه در لندن منتشر شد، خبر می دهد که دکتر عبداللطیف یازجی، برادر خلبان لیبیایی نجم الدین یازجی، با او تماس گرفته است و خبر الهونی مبنی بر شهادت امام موسی صدر و حمل پیکرهای آنان توسط برادرش نجم الدین را تکذیب کرده است.

گفتنی است الهونی در مصاحبه خود ادعا کرده بود که قدافی در همان روزهای اول ربودن امام موسی صدر به نجم الدین یازجی خلبان ویژه خود این ماموریت راداده بود و خانواده یازجی از این خبر مطلع هستند.

طبق اطلاع غسان شربل، مصاحبه کننده و نویسنده مقاله الحیات، برادر نجم الدین - خلبان مذکور - سخنان الهونی را درباره شهادت امام و اطلاع خانواده خود نادرست و مغلوط خوانده است.