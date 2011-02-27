زیرساختهای بندر کنگان آمادگی فعالیتهای تجاری را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در کنگان، عباس تبرکی بعد از ظهر یکشنبه در نشست با ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک بوشهر اظهار داشت: تا زمانی که زیرساختهای مورد نیاز در این بندر فراهم نشود فعالیتهای گمرکی نیز به خوبی نمود پیدا نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه جهت توسعه بندر کنگان اداره کل بنادر و دریانوردی باید وارد عرصه شود، افزود: به رغم سابقه بالای تجارت و بازرگانی در این منطقه متأسفانه زیرساختهای بندری در بندر کنگان متناسب با سابقه تاریخی این بندر نیست.

فرماندار کنگان با بیان اینکه یک منطقه بر اساس فعالیتهای تجاری و اقتصادیش پیشرفت می کند، گفت: نبود زیرساختهای مناسب بندری از جمله اسکله مناسب و نبود تجهیزات تخلیه و بارگیری، موجب شده تا مردم این منطقه نتوانند به درستی به امر تجارت بپردازند.

تبرکی افزود: حجم اسکله این بندر بسیار پایین است که این امر موجب شده تا مردم دچار بسیاری از مشکلات شوند.

وی تأکید کرد: حضور اداره کل بنادر و دریانوردی در بندر کنگان جهت ایجاد زیرساختهای در این بندر به عنوان یک مطالبه مردمی باید در دستورکار مسئولین این اداره کل قرارگیرد.