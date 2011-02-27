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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۲

تبرکی:

زیرساختهای بندر کنگان آمادگی فعالیتهای تجاری را ندارد

زیرساختهای بندر کنگان آمادگی فعالیتهای تجاری را ندارد

بوشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار کنگان گفت: زیرساختهای کنونی در بندر کنگان آمادگی یک فعالیت تجاری خوب با سود دهی مناسب را برای مردم منطقه ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر در کنگان، عباس تبرکی بعد از ظهر یکشنبه در نشست با ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک بوشهر اظهار داشت: تا زمانی که زیرساختهای مورد نیاز در این بندر فراهم نشود فعالیتهای گمرکی نیز به خوبی نمود پیدا نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه جهت توسعه بندر کنگان اداره کل بنادر و دریانوردی باید وارد عرصه شود، افزود: به رغم سابقه بالای تجارت و بازرگانی در این منطقه متأسفانه زیرساختهای بندری در بندر کنگان متناسب با سابقه تاریخی این بندر نیست.

فرماندار کنگان با بیان اینکه یک منطقه بر اساس فعالیتهای تجاری و اقتصادیش پیشرفت می کند، گفت: نبود زیرساختهای مناسب بندری از جمله اسکله مناسب و نبود تجهیزات تخلیه و بارگیری، موجب شده تا مردم این منطقه نتوانند به درستی به امر تجارت بپردازند.

تبرکی افزود: حجم اسکله این بندر بسیار پایین است که این امر موجب شده تا مردم دچار بسیاری از مشکلات شوند.

وی تأکید کرد: حضور اداره کل بنادر و دریانوردی در بندر کنگان جهت ایجاد زیرساختهای در این بندر به عنوان یک مطالبه مردمی باید در دستورکار مسئولین این اداره کل قرارگیرد.

کد مطلب 1262670

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