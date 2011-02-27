ارسال 1500 اثر به جشنواره سراسری تخم مرغ های رنگی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسین نجفی ظهر یکشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با وجود گذشت کمتر از 20 روز از اعلام فراخوان عمومی نخستین جشنواره تخم مرغ های رنگی نوروزی گذشته، تا کنون بیش از هزار و 500 اثر از استان های مختلف به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است و وصول این تعداد اثر انگیزه مضاعفی برای برگزاری چنین جشنواره هایی است.

نجفی ادامه داد: کوچکترین شرکت کننده در این جشنواره سراسری دختری سه ساله و مسن ترین فرد یک خانم 70 ساله هستند که آثار خود را به دبیر خانه نخستین جشنواره سراسری تخم مرغ های نوروزی ارسال کرده اند.

نجفی گفت: آثار منتخب و راه یافته به مرحله داوری جشنواره از 28 اسفند ماه تا 12 فروردین ماه سال 90 در عمارت شهرداری تبریز برای بازدید همشهریان و مسافران نوروزی به نمایش گذاشته خواهد شد و مراسم اختتامیه و اعلام نتایج داوری آثار رسیده 24 فروردین ماه سال 90 در عمارت شهرداری تبریز برگزار خواهد شد.

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز ادامه داد: از بین آثار رسیده به جشنواره پنج اثر به عنوان آثار برتر و 10 اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب خواهند شد که به این افراد جوایز نفیسی توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز اهدا خواهد شد.

وی علت اظهار نظر برخی افراد در مورد برنامه ها و جشنواره های در دست انجام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز را ناشی از بی اطلاعی این افراد عنوان کرد و افزود: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در تمامی زمینه های فرهنگی و هنری می کوشد و برگزاری جشنواره های متعدد با عناوین مختلف در همین راستا صورت می گیرد.

نجفی برگزاری جشنواره تخم مرغ های رنگی نوروزی را در راستای احیا، پاسداشت و زنده نگه داشتن آیین ها و سنت های بومی و قدیمی و همچنین آگاهی از ذوق هنری شهروندان در هر سنی مفید ارزیابی کرد.

علاقمندان برای شرکت در نخستین جشنواره سراسری تخم مرغ های رنگی نوروزی می توانند آثار خود را تا 25 اسفند ماه به نشانی دبیرخانه این جشنواره واقع در خیابان امام خمینی(ره)، روبروی مجتمع تجاری ابریشم، جنب بانک ملت، پلاک 265 ارسال یا تحویل دهند.