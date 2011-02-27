گمرک در بوشهر متناسب با جایگاهش مورد توجه قرار نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در کنگان، ابوالفضل اکبرپور بعد ازظهر یکشنبه در جریان بازدید از گمرک بندر کنگان در دیدار با امام جمعه این شهر اظهار داشت: تجهیزات و امکانات اداری و رفاهی گمرکات استان بوشهر از برخی گمرکات کشور که درآمد زایی به مراتب کمتری نسبت به استان بوشهر دارند کمتر و می توان گفت بسیار ناچیز است.

وی با بیان اینکه گمرکات استان بوشهر درآمد زایی خوبی برای کشور دارد، افزود: هم اکنون گمرک بوشهر رتبه چهارم درآمد زایی را در میان گمرکات کشور برخوردار است.

مدیرکل گمرک بوشهر از ارتقای گمرک کنگان به اداره خبر داد و گفت: ارتقای گمرک کنگان به اداره نقش بسزایی در توسعه فعالیتهای گمرکی خواهد داشت به شرطی که دیگر دستگاههای ذی ربط نیز وارد عرصه شوند.

اکبرپور با بیان اینکه گمرکات کنگان، گناوه و دیلم پتانسیل و توانایی تحولی عظیم در امر تجارت و بازرگانی دارد، گفت: تمامی سعی و تلاش این ستاد تقویت این گمرکات است اما گمرک به عنوان یک بال پرواز به تنهایی قادر به توسعه این بنادر نیست و دیگر دستگاهها نیز باید در جهت ارتقای این بنادر تلاش کنند.

وی اظهار داشت: اداره بندر و دریانوردی باید وارد عمل شود چرا که توسعه بنادر و ایجاد اسکله در حیطه کاری این سازمان است.