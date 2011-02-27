گرامیداشت قدیمی ترین دانشکده بهداشت کشور/ گردهمایی دانش آموختگان

به گزارش خبرنگار مهر، پایه اولیه دانشکده بهداشت به سالهای اولیه تاسیس دانشگاه تهران در سال 1313 بازمی گردد. تحقیقات پزشکی در دانشگاه تهران با تاسیس کرسی انگل شناسی و بخش تجسس در سال 1319 و با تجدید نظر در برنامه های آموزشی دانشکده پزشکی رسما" ایجاد شد.

همزمان در سالهای دهه 20 شمسی عملیات محدودی در زمینه مبارزه با مالاریا در برخی از نقاط کشور انجام می شد و با توجه به اهمیت بیماریهای انگلی به ویژه مالاریا انستیتو مالاریولوژی با همکاری وزارت بهداری و سازمان جهانی بهداشت و با هدف کلی مبارزه با ریشه کنی مالاریا در سال 1330 فعالیت خود را آغاز کرد یکسال بعد بر اساس قراردادی با سازمان جهانی بهداشت، طرح مبارزه با بیماریهای منتقله بندپایان هم آغاز شد و انستیتو به انستیتو پارازیتولوژی و مالاریولوژی تغییر نام یافت و فعالیتهای آن گسترده شد.

پس از توسعه طرح بیلارزیوز در سال 1338 و اضافه شدن کرسی بیماریهای گرمسیری به کرسی انگل شناسی در سال 1343 و تغییر نام انستیتو پارازیتولوژی و مالاریولوژی به انستیتو انگل شناسی و بهداشت گرمسیری، مطالعات بیماریهای انگلی و گرمسیری شایع در نقاط مختلف کشور در برنامه کار انستیتو قرار گرفت.

در سال 1344 کرسی بهداشت هم به این حوزه اضافه شد و با ادغام این گروه ها، گروه علوم بهداشتی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران تاسیس شد و انستیتو تحقیقات بهداشتی شکل گرفت. اساسنامه دانشکده بهداشت دانشگاه تهران در 18 تیر سال 1345 تایید شد.

در حال حاضر ریاست این دانشکده بر عهده دکتر علیرضا مصداقی نیا معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

اکنون 11 گروه آموزشی این دانشکده در گروه آموزش و ارتقاء سلامت، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، گروه اکولوژی انسانی، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی، گروه بهداشت حرفه ای، گروه پاتوبیولوژی، گروه تخصصی توسعه آموزش علوم بهداشتی، گروه تغذیه و بیوشیمی، گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت و گروه مهندسی بهداشت محیط فعالیت می کنند.

دانشکده بهداشت به عنوان قطب علمی آموزش علوم بهداشتی کشور است و 4 رشته بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط، بهداشت عمومی، حشره شناسی پزشکی در مقطع کارشناسی ناپیوسته، 14 رشته آمار زیستی، آموزش بهداشت، اپیدمیولوژی، انگل شناسی پزشکی، ایمونولوژی پزشکی، بهداشت حرفه ای، بیوشیمی پزشکی، حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، علوم بهداشتی در تغذیه، قارچ شناسی پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی ، مهندسی بهداشت محیط، میکروب شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در این دانشکده تدریس می شود.

رشته های آمار زیستی، آموزش بهداشت، انگل شناسی پزشکی، ایمونولوژی پزشکی، باکتری شناسی پزشکی، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط، حشره شناسی پزشکی، علوم تغذیه، قارچ شناسی پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، ویروس شناسی پزشکی در مقطع دکترای تخصصی (PhD) نیز ارائه می شود و دو رشته اپیدمیولوژی و بهداشت مادر و کودک در مقطع دستیاری تدریس می شود.

36 استاد از جمله یک استاد ممتاز، 36 دانشیار، 41 استادیار و 23 مربی از جمله اعضای هیئت علمی این دانشکده پرسابقه هستند و با احتساب اعضای هیئت علمی پردیس الوند در مجموع 160 عضو هیئت علمی در این دانشکده مشغول به فعالیت هستند.

پس از ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران با دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت این دانشگاه نیز تحت عنوان پردیس الوند به این مجموعه اضافه شده است. پردیس الوند نیز در سال 1366 از ادغام مدرسه عالی بهداشت محیط فریس به حدود 36 سال سابقه فعالیت آموزشی و آموزشکده بهداشت عمومی شهید دکتر لواسانی با قریب 17 سال سابقه آموزشی و با استفاده از امکانات این دو موسسه و افزایش آن امکانات به منظور تمرکز فعالیتهای آموزشی در زمینه بهداشتی بوجود آمد.

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق 6 گروه آموزشی از جمله اپیدمیولوژی، بهداشت حرفه ای، بهداشت خانواده، بهداشت محیط، خدمات بهداشتی، علوم بهداشتی و تغذیه دارد که در رشته های مهندسی بهداشت حرفه ای، مهندسی بهداشت محیط و تغذیه و اپیدمیولوژی و دوره های PhD تغذیه و MPh به تربیت دانشجو در مقاطع مختلف می پردازد.

مراسم جشن 45 سالگی دانشکده بهداشت همزمان با اولین گردهمایی اعضای هیئت علمی و دانش آموختگان دانشکده بهداشت برگزار می شود. 5 هزار نفر دانش آموخته این دانشکده هستند که اکنون در داخل و خارج از کشور مشغول به فعالیت اند. 2 هزار و 200 دانشجو در حال تحصیل در این دانشکده هستند که 80 درصد آنان را دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی تشکیل می دهند.

این دانشکده دارای 10 مجله علمی - پژوهشی است که از این تعداد 7 مجله به زبان انگلیسی منتشر می شود و 4 مجله نیز در ISI نمایه شده است.