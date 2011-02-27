ماجرای "کرش" برای کسی روشن نشد

خداداد عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: واقعا دلیل اصلی عدم قبول سرمربیگری تیم از طرف "کرش" را نمی دانم و البته اینکه چطور شد پس از این همه مدت مذاکره با مسئولان فدراسیون فوتبال و رفت و آمدها به یکباره همه چیز بهم ریخت.

وی تصریح کرد: بر همین اساس اکنون دیگر چیزی به نظرم نمی آید و اصلا آینده ای نیست که بخواهم در مورد سرنوشت تیم ملی با سرمربی آینده اش بگویم و این موضوع را باید مسئولان فدراسیون فوتبال پیگیری کنند.

این ملی پوش سابق در خصوص وضعیت تیم امید و احتمال استفاده از سرمربی ایرانی برای این تیم نیز گفت: فعلا که هیچ چیزی مشخص نیست و مسئولان فدراسیون فوتبال هم کماکان این دست و آن دست می کنند و با اینکه بازیها شروع شده است هنوز وضعیت این تیم را روشن نکرده اند.

عزیزی افزود: با این وجود شاید در بازی آینده مقابل قرقیزستان شکست بخوریم و با این باخت همه چیز در مورد سرمربی آینده تیم امید منتفی شود.

وی با اشاره به اینکه تیم امید کشورمان در بازی با قرقیزستان دچار غرور شده بود، خاطرنشان کرد: ما در مصاف با تیم امید قرقیزستان، این تیم را خیلی دست کم گرفتیم و اگر شرایط بخواهد همینطور ادامه پیدا کند قطعا به مشکل بر می خوریم و همین موضوع برای تیم دردسر ساز خواهد شد.

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال کشورمان اظهار داشت: در مجموع باید بگویم که چیزی از وضعیت سرمربی آینده تیم ملی و امید متوجه نشدم و از کارلوس کرش فقط رفتن و آمدنش را فهمیدم که به اعتقاد من هر لحظه دارد فرصت ها از دست می رود و با این شرایط مطمئن باشید که آینده به ضرر ما تمام می شود.



