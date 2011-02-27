ذوب آهن اصفهان میزبان سیزدهمین سمپوزیوم فولاد است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علی شریعتی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اصفهانی به برگزاری سیزدهمین سمپوزیوم فولاد کشور در 10 و 11 اسفند ماه سال جاری اشاره و بیان داشت: هر ساله این مراسم توسط انجمن آهن و فولاد ایران با مشارکت یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد کشور برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: امسال سمپوزیوم فولاد به میزبانی شرکت ذوب آهن اصفهان برگزار خواهد شد و در سال آینده نیز دیگر شرکت مهم فولادی اصفهان یعنی فولاد مبارکه برگزارکننده این گردهمآیی‌خواهد بود.

دبیر اجرایی سمپوزیوم فولاد 1389 در ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه در پی فراخوان این مراسم در ابتدا 191 مقاله به دبیرخانه این سمپوزیوم ارائه شد، تاکید کرد: این مقالات توسط اساتید دانشگاه و کارشناسان برجسته صنایع آهن و فولاد کشور مورد بررسی و اظهار نظر نهایی قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه پس از بررسیهای مورد نظر 109 مقاله به منظور چاپ انتخاب شده‌‌اند، تصریح کرد: در حین برگزاری این مراسم 50 مقاله به صورت سخنرانی و دیگر مقاله‌ها نیز به صورت پوستر برای حضار ارائه می‌شود.

شریعتی افزود: مقاله‌های دریافتی از دانشکده‌های مهندسی معدن، مواد، مکانیک، برق و برخی صنایع فولادی به سمپوزیوم فولاد سیزدهم ارائه شده است.

وی با بیان اینکه مقاله‌های ارسالی در زمینه‌های تولیدآهن، اقتصاد، فولاد، ریخته‌گری، مدیریت، ذوب، متالوژی مکانیکی و شکل‌دهی، متالوژی فیزیکی و عملیات حرارتی است، بیان داشت: این سمپوزیوم در مدت زمان برگزاری از سال 1379 تاکنون سبب تحولاتی در صنعت فولاد کشور شده است.

دبیر اجرایی سمپوزیوم فولاد 1389 در ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه 29 درصد مقالات ارسال شده از بخش صنعت و 71 درصد نیز از مراکز دانشگاهی بود، ادامه داد: این در حالیست که تعداد مقالات ارسال شده در سال جاری از بخش صنعت بیش از سال‌های گذشته بود.

وی به برگزاری بزرگترین نمایشگاه مربوط به صنعت فولاد کشور در کنار این سمپوزیوم در ذوب آهن اشاره کرد و بیان داشت: 22 شرکت خارجی در این نمایشگاه حضور دارند.

شریعتی با بیان اینکه سمپوزیوم فولاد در راستای ایجاد ارتباطی عمیق بین پژوهشگران و متخصصان صنعت فولاد فعالیت می‌کند، اضافه کرد: ایجاد بستر مناسب بحث و تبادل نظر پیرامون مشکلات موجود در صنایع کشور از برنامه‌های این سمپوزیوم است.