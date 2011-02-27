لیست جدید کاهش یا افزایش قیمتها در آستانه نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش داد: در هفته منتهی به ششم اسفندماه جاری، در گروه لبنیات بهای پنیر غیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل افزایش جزئی ولی قیمت کره پاستوریزه اندکی کاهش داشت. بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

قیمت تخم مرغ افزایش یافت و شانه ای 34000 الی 43000 ریال فروش می رفت. در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو افزایش ولی قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی کاهش جزئی داشت. در گروه حبوب بهای لپه نخود ثابت بود. قیمت سایر اقلام این گروه افزایش یافت.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری تهران انار و انگور عرضه نمی گردید و سیب قرمز تخم لبنان و لوبیا سبز عرضه کمی داشت ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار می فروختند.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای پرتقال درجه یک کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه به ویژه انگور افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه بهای گوجه فرنگی، بادنجان، کدوسبز و سیب زمینی افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل کاهش یافت.

در این هفته بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله کاهش ولی قیمت گوشت مرغ افزایش جزئی داشت. در هفته مورد بررسی، بهای قند و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود. قیمت شکر اندکی کاهش ولی بهای چای خارجی افزایش جزئی یافت.

لبنیات و تخم مرغ



در هفته منتهی به ششم اسفندماه جاری، در گروه لبنیات قیمت پنیر غیر پاستوریزه معادل 0.9 درصد افزایش ولی بهای کره پاستوریزه 0.2 درصد کاهش داشت. قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل 2.8 درصد افزایش یافت.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل 0.6 درصد و 1.5 درصد نسبت به هفته قبل افزایش ولی بهای برنج وارداتی غیر تایلندی 0.3 درصد کاهش داشت. در گروه حبوب قیمت لپه نخود ثابت بود. بهای سایر اقلام این گروه بین 0.1 درصد تا 1.8 درصد افزایش یافت.

میوه و سبزی های تازه

در هفته منتهی به ششم اسفندماه جاری، در گروه میوه های تازه قیمت پرتقال درجه یک معادل 1.2 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.6 درصد تا 13.8 درصد افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت گوجه فرنگی معادل 7.4 درصد، بادنجان 3.3 درصد، کدوسبز 6.1 درصد و سیب زمینی 1.6 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.1 درصد تا 6.5 درصد کاهش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد بررسی، قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله به ترتیب معادل 2.9 درصد و 0.1 درصد کاهش ولی بهای گوشت مرغ 0.2 درصد افزایش داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی



در هفته منتهی به ششم اسفندماه جاری نسبت به هفته قبل، قیمت قند و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود. بهای شکر معادل 0.4 درصد کاهش ولی قیمت چای خارجی 0.2 درصد افزایش یافت.