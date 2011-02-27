آتش نشانی همدان پایان کار 48 ساختمان را تایید کرد

آتشپاد دوم رضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در این مدت پس از بررسی ایمنی ساختمان ها، برای 72 مورد پروانه ساختمانی صادر شده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان از انجام 49مورد عملیات اطفای حریق آتش نشانان این شهر در بهمن ماه امسال خبر داد و گفت: تعداد کل گزارش عملیات‌های ماه گذشته 88 مورد بود که 49 مورد به اطفای حریق و 39 مورد به امداد و نجات اختصاص داشت.

وی اضافه کرد: تعداد 12 مورد از عملیات‌های اطفای حریق در کاربری مسکونی، 9 مورد در کاربری تجاری، چهار مورد در کاربری اداری، دو مورد در کاربری صنعتی و پنج مورد در وسیله نقلیه بوده است.

مدیر‌عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان ادامه داد: یک مورد عملیات اطفای حریق در اماکن فرهنگی و مذهبی، یک مورد در کاربری ورزشی وجود داشت همچنین هشت مورد نیز در سایر کاربری‌ها بوده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی همدان آشنایی هرچه بیشتر شهروندان با نحوه استفاده از وسایل و تجهیزات اطفای حریق و همچنین افزایش فرهنگ ایمنی را در کاهش حوادث تاثیر گذار دانست و گفت: در جریان عملیات امدادی، 14 مأمور آتش نشانی همدان مصدوم و مجروح شدند.