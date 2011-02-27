شهردار شیراز برای تغییرات این مجموعه دلیل بیاورد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهدی خانی ظهر یکشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز ضمن انتقاد از عملکرد شهردار شیراز در تغییر برخی از مدیران شهر گفت: شهردار شیراز یا کار خود را بلد نیست و یا اگر هم بلد است باید برای فعالیتهای خود دلایل منطقی را ارائه دهد.

وی یادآور شد: طی دو هفته گذشته تغییرات مدیریتی در شهرداری توهین به پرسنل بوده چراکه کرامت انسانی مدیران در زمان عزل و نصبها باید رعایت شود.

عضو شورای شهر شیراز با بیان اینکه افراد بدون تخصص سمتهای جدیدی را در شهرداری به دست آورده اند، افزود: نقش شهردار به عنوان مدیر ارشد شهر باید به گونه ای باشد که بتواند با استفاده از مدیران شهرداری مشکلات را برطرف کند نه اینکه با استفاده از نفرات جدیدالورود دیگر از ارگانها دیگر به شهرداری توان حرکتی خود را کاهش دهد.

خانی تاکید کرد: در شهرداری شیراز به اندازه کافی نیروی متخصص وجود دارد که دیگر احتیاجی به استفاده از نیروهای صدا و سیما و آموزش و پرورش نیست.

عضو شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه حقوق پرسنل شهرداری بر چه اساسی از بین می رود، تاکید کرد: کرامت نیرو های چندین سال خدمت شهرداری شیراز باید حفظ شود و اگر هم که شهردار به عنوان نفر اصلی تصمیم گیرنده در عزل و نصب مدیران بدون وارد شدن به حاشیه عمل می کند باید پاسخگوی استفاده از افرادی باشد که پس از برکناری آنها در نهادهای دیگر در شهرداری شروع به کار می کنند.

خانی گفت: به عنوان اعتراض نسبت به این گونه حرکات شهردار از کمیسیونهای شورای شهر استعفا می دهم تا راه برای حضور بیشتر افراد مشتاق باز شود.

در ادامه این جلسه عضو دیگر شورای شهر شیراز در دفاع از شهردار گفت: شهرداری که با 10 رای از 11 رای ممکن انتخاب می شود باید بدون ترس و جنجال کار خود را ادامه دهد چراکه به طور یقین این فرد دارای توانایی هایی بوده است که اکثریت به او رای دادند.

زین العابدین عرب تصریح کرد: شهردار سابق نیز از افرادی خارج از محدوده شهرداری استفاده کرد و هیچکس نیز اعتراضی نداشت.

وی یادآور شد: برخی تخصص در ایجاد جنجال دارند در حالیکه این افراد باید سکوت را رعایت کرده و بیشتر به مباحث حل مشکلات مردم شهر رسیدگی کنند.