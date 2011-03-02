  1. بین الملل
  2. سایر
۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۵۹

وزیر خارجه سوئد:

شهرک سازی اسرائیل بزرگترین مانع در مذاکرات سازش است

شهرک سازی اسرائیل بزرگترین مانع در مذاکرات سازش است

وزیر امور خارجه سوئد با اشاره به تلاشهای کشورش و اتحادیه اروپا برای احیای مذاکرات سازش از شهرک سازی رژیم صهیونیستی به عنوان بزرگترین مانع در مذاکرات سازش خاورمیانه یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا،  "کارل بیلدت" وزیر امور خارجه سوئد روز گذشته در یک کنفرانس خبری در شهر نابلوس در کرانه باختری گفت : شهرک سازی اسرائیل در کرانه باختری بزرگترین مانع در مذاکرات سازش خاورمیانه است.

کارل بیلدت که روز دوشنبه وارد سرزمین های اشغالی شد، گفت : در نشست هایی که با مقامات فلسطینی و اسرائیلی داشتم، درباره تلاشها برای احیای مذاکرات سازش در منطقه گفتگو کردیم و رژیم صهیونیستی را برای توقف ساخت و ساز شهرکها تحت فشار قرار دادیم.

اظهارات وزیر خارجه سوئد درحالی مطرح می شود که اخیرا اعلام شده بود این رژیم قصد احداث 1400 واحد مسکونی جدید را در کرانه باختری دارد. "مئیر مارگلیت" از اعضای حزب مخالف رژیم صهیونیستی احداث این واحدهای جدید را آخرین میخ به تابوت مذاکرات سازش توصیف کرد.

کد مطلب 1262689

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها