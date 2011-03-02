شهرک سازی اسرائیل بزرگترین مانع در مذاکرات سازش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "کارل بیلدت" وزیر امور خارجه سوئد روز گذشته در یک کنفرانس خبری در شهر نابلوس در کرانه باختری گفت : شهرک سازی اسرائیل در کرانه باختری بزرگترین مانع در مذاکرات سازش خاورمیانه است.

کارل بیلدت که روز دوشنبه وارد سرزمین های اشغالی شد، گفت : در نشست هایی که با مقامات فلسطینی و اسرائیلی داشتم، درباره تلاشها برای احیای مذاکرات سازش در منطقه گفتگو کردیم و رژیم صهیونیستی را برای توقف ساخت و ساز شهرکها تحت فشار قرار دادیم.

اظهارات وزیر خارجه سوئد درحالی مطرح می شود که اخیرا اعلام شده بود این رژیم قصد احداث 1400 واحد مسکونی جدید را در کرانه باختری دارد. "مئیر مارگلیت" از اعضای حزب مخالف رژیم صهیونیستی احداث این واحدهای جدید را آخرین میخ به تابوت مذاکرات سازش توصیف کرد.