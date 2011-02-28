عده ای در مشهد به نام گردشگری زمین ها را به کام خود می کنند

جواد آرین منش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: سالانه 25 میلیون نفر برای زیارت به مشهد سفر می کنند، این افرد به طور متوسط پنج روز در پایتخت معنوی ایران، اقامت می کنند که 20 تا 25 درصد وقت مفید آنها صرف زیارت می شود.

وی با بیان اینکه سالانه دهها میلیون ساعت اوقات فراغت، تشنه دریافت های فرهنگی و خدمات تفریحی و سیاحتی در اختیار مدیران مشهد قرار دارد، خاطر نشان کرد: مدیران اجرایی این کلانشهر می توانند با برنامه ریزی درست، این فرصت مغتنم را برای ایجاد اشتغال، انتقال مفاهیم ارزشی و تبادل فرهنگ این سرزمین دیر پا مورد استفاده قرار دهند.

15 قطب ایرانگردی در خراسان رضوی باید ایجاد شود

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس با اشاره به دستاوردهای سفر دوم رئیس جمهور به استان عنوان کرد: در این سفر قرار شد، 15 قطب ایرانگردی در خراسان رضوی باید ایجاد شود، برای تحقق این مهم در استان که از حیث فرهنگی و تفریحی یک گنجینه قابل اعتنا در کشور است، اقدامات کارشناسی هم صورت گرفته است.

آرین منش با بیان این که شناسایی مناطق ویژه ایرانگردی و جهانگردی به معنای اقدام برای اجرایی کردن آن نیست، به جاذبه های استان اشاره کرد و گفت: در پهن دشت خراسان رضوی از درگز که خاستگاه جنگل های انبوه و کوههای سر به فلک کشیده و رودخانه های دائمی پر آب است، تا نیشابور که از حیث مشاهیر نامدار و با خیام و عطارش همپای شیراز در تاریخ قدم می زند، تا سبزوار شهر ملاهادی و اولین حکومت شیعی، باشتینیان و از این سو گناباد، مهد طولانی ترین قنات های دنیا، همه ظرفیت هایی هستند که می توانند استان را به قطب سیاحتی ایران تبدیل کنند.

حضور 25 میلیون زائر ایرانی و خارجی باید مدیریت شود

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: 25 میلیون زائر ایرانی و خارجی اگر خوب مدیریت شود و چرخهای هتلداری، مراکز سیاحتی و بازار سوغات و مواد غذایی مشهد خوب بچرخد، هر سال چند برابر اعتبارات جاری و عمرانی، پول وارد شهر می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون اقدام قابل ملاحظه ای حداقل در خراسان رضوی انجام نشده است، هدایت تسهیلات دولتی به سمت ساخت مراکز اقامتی ارزان قیمت، اردوگاه ها و تقویت زیرساخت جاذبه های فرهنگی، تاریخی و تفریحی را بهترین محل برای اعتبارات، تخصیص و بودجه زیارت دانست.

وی به تشریح جاذبه های منطقه تاریخی کلات نادری و ذوق و شوق مسافران برای مشاهده آن پرداخت و گفت: این منطقه پر جاذبه و طبیعی مورد بی اعتنایی است و هیچ اقدام جدی برای افزایش امکانات این منطقه از استان، انجام نشده است.



15 سال تاخیر در راه اندازی پروژه کتابخانه مرکزی مشهد

آرین منش 15 سال تأخیر در راه اندازی پروژه کتابخانه مرکزی مشهد را غیرقابل توجیه دانست و گفت: این طرح قرار بود طی دو سال مورد بهره برداری قرار گیرد، اما طی این مدت مدیران مختلفی از روند کار انتقاد کرده اند، اما به رغم آن که 80 درصد این پروژه به پایان رسیده است اما هنوز تجهیز و بهره برداری از آن در ابهام قرار دارد.

وی به سهم 200 میلیارد تومانی خراسان رضوی از بودجه فرهنگی کشور اشاره و عنوان داشت، با توجه به مشکلات دولت، این رقم به 177 میلیارد تومان تقلیل و 40 درصد آن در اختیار مدیران قرار گرفته است.

آرین منش با بیان اینکه 40 درصد این بودجه صرف امور متفرقه فرهنگی شده گفت: اول قرار بود برای ساماندهی امور زائرین هزینه شود، اما الان به سمت همه امور فرهنگی و هنری جهت یافته است، به نظر می رسد خرج کردن پول در بخش های مختلف، گره گشایی لازم را ندارد.

ساماندهی امر زیارت در شهرهای مشهد و قم

وی تاکید کرد: دربرنامه پنجم توسعه برای اولین بار موضوع ضرورت ساماندهی امر زیارت در شهرهای مشهد و قم و شیراز مد نظر قرار گرفته و دولت مکلف شده در جهت ترویج فرهنگ رضوی و ساماندهی زائرین برای مشهد اعتباراتی تصویب کند و تسهیلاتی را هم برای نهادهای غیردولتی قرار دهد تا بتوانند زیر ساخت های توسعه امر زیارت را فراهم کنند.

نائب رئیس فرهنگی مجلس توجه به ایجاد مراکز اقامتی ارزان را از مهم ترین نیازهای مشهد توصیف کرد و ایجاد مکان مناسب برای زائران بی بضاعت و کم بضاعت را خلاء محسوسی دانست و گفت: در مشهد به عنوان شهری که 5 درصد زائران هتل های چند ستاره آن را اشغال می کنند، این مشکل دهها سال است که چهره نشان می دهد.

آرین منش مساعدت دولت با سرمایه گذاران پروژه نوسازی اطراف حرم مطهر را بهترین امکان برای غلبه بر این مشکل دانست و گفت: کمک به سازندگان بافت های فرسوده اطراف اماکن متبرکه می تواند فضاهای اقامتی را تقویت کند.

