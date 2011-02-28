مردم منطقه برای نفی وابستگی به بیگانه همبستگی خود را تعمیق دهند

حجت الاسلام سید رضا اکرمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به تحولات منطقه و انقلاب مردم کشورهای عربی نسبت به حاکمان خود گفت: ما شاهد سه رویداد در منطقه هستیم که اولین آن قیام مردمی و اسلامی است و شعارهای مردم و اقامه نماز جماعت آنان حکایت از این دارد که این حرکت مردمی و اسلامی است.

وی گفت: رویداد دیگر پرخاش و قیام علیه همه حاکمان وابسته به استکبار جهانی است که جرقه آن در تونس زده شد و سپس به کشورهای دیگر کشیده شد و این نشان می دهد که مردم می خواهند حاکمان وابسته را کنار بگذارند.

نماینده تهران خاطر نشان کرد: مسئله دیگری که مردم به دنبال آن هستند عزت خواهی است زیرا تاکنون این افراد در کشورهای خود تحقیر شده و ذلت پذیر بوده اند اما اکنون به پا خواسته اند و به دنبال عزت خود قیام کرده اند.

اکرمی خاطر نشان کرد: آمریکا از یک طرف خود را حامی خیزش های مردمی منطقه معرفی می کند تا وجهه و اعتبار خود را کماکان حفظ کند اما از سوی دیگر قصد دارد دولت ها و حاکمانی جایگزین شوند که با او در تناقض و تضاد نباشند.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که آمریکا را نگران کرده است دلواپسی این دولت برای رژیم اشغالگر اسرائیل است. آنها نگرانند کشورهایی مثل مصر و اردن که نزدیک به اسرائیل هستند در آینده و پس از این تحولات چه برخوردی با اسرائیل خواهند داشت.

اکرمی در توصیه به مردم این کشورها گفت: مردم باید هر چه می توانند بر آگاهی خود بیفزایند و توجه کنند که تاکنون در کشورشان چه گذشته است و در آینده می خواهند چه تدابیری برای اداره حکومت داشته باشند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: بهترین راه این است که مردم این کشورها به افشاگری علیه حاکمان خود بپردازند وعمق بدبختی شان را به جهانیان نشان دهند تا همه بدانند حاکمان غاصب آنها چه انسان های کریه و زشتی بودند.

وی تاکید کرد: مسئله مهم دیگر همبستگی است مردم این کشورها باید بدانند برای نفی وابستگی بیگانه همبستگی خود را تعمیق ببخشند.