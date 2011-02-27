جلسات مجلس باید از 6 فروردین ماه ادامه پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هدایتخواه در ادامه جلسه علنی امروز با اشاره به ماده 17 و 127 آیین نامه داخلی مجلس گفت: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس اعضای هیئت رئیسه قسم خورده اند که برابر قرآن و قوانین عمل کنند و حداکثر توان خود را برای اجرای آیین نامه با مراعات بی طرفی کامل به کار بگیرند.

وی افزود: من ضمن تشکر از آقای فرهنگی عضو هیئت رئیسه از برخی اعضای هیئت رئیسه می خواهم که هر روز این سوگند نامه را در برابر خود قرار دهند و مراعات کنند.

هدایتخواه با استناد به ماده 217 آیین نامه داخلی مجلس گفت: بر اساس آیین نامه در صورتی که لایحه بودجه به مجلس ارائه شود باید مجلس در جلسات بلا انقطاع و تا زمان پایان یافتن لایحه بودجه، بودجه را در دستور کار خود قرار دهد و به هیچ دستور کار دیگری رسیدگی نکند.

وی همچنین گفت: بر اساس آیین نامه منظور از مجلس، جلسه علنی نیست بنابراین اکنون که لایحه بودجه به مجلس تقدیم شده کمیسیون ها نیز باید بدون تعطیلی و روزانه حداقل 4 ساعت به لایحه بودجه بپردازند و این موضوع را به سرعت به نتیجه برسانند در غیر این صورت نمایندگان باید بدانند که جلسات مجلس که بعد از 6 فروردین ماه که تعطیلات رسمی است برگزار می شود و من لازم دانستم این موضوع را اکنون به نمایندگان تذکر دهم.

وی گفت: بر اساس آیین نامه بررسی بدون فوت وقت و بلا انقطاع به آن معناست که همه روزها به غیر روزهای جمعه و تعطیلاتی رسمی موضوع باید در مجلس بررسی شود.

ابوترابی فرد نیز که ادامه جلسه علنی امروز را بر عهده داشت با بیان اینکه روال رسیدگی به بودجه در سالهای مختلف همینگونه که امسال است بوده است و تا کنون نیز هیچ تذکری وجود نداشته گفت: آنچه که در آیین نامه در ماده 217 آمده است بلا انقطاع را به جلسات علنی مجلس مربوط می داند و منظور از مجلس نیز صحن علنی مجلس است.

نایب رئیس مجلس افزود: ما امیدواریم تا پایان سال بررسی لایحه بودجه در کمیسوین ها و کمیسوین تلفیق و همچنین صحن علنی مجلس تمام شود اما اگر به دلیل ذیق وقت این امکان وجود نداشت از زمانی که گزارش کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس ارائه شود مجلس بدون انقطاع لایحه بودجه را بررسی می کند اما اگر گزارش کمیسیون تلفیق پس از تعطیلات فروردین ماه ارائه شد مجلس آن زمان لایحه بودجه را بررسی خواهد کرد.