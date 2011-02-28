به گزارش خبرنگار مهر، حساسیت‌ها نسبت به فرزندانی از مسئولان که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند از آنجا رنگ دیگری به خود گرفت که بررسی قطع ارتباط با انگلیس مطرح شد. تا اینکه در یکی از جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که سناریوهای مطلوب در زمینه روابط ایران و انگلیس را بررسی می‌کرد آماری درباره تحصیل حدود 400 نفر از فرزندان مسئولان در انگلیس مطرح شد.

برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس تحصیل تعداد قابل توجهی از فرزندان مسئولان کشور در انگلیس را به عنوان یک نقطه ضعف در رابطه ایران و انگلیس می‌دانستند. محمد مهدی شهریاری یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این رابطه به مهر گفته بود: یکی از نظرهایی که در کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شده این است که تحصیل فرزندان مسئولان در انگلیس به مصلحت کشور نیست.

یکی از نگرانی‌هایی که از جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به گوش می‌رسید این بود که با توجه به سابقه سیاه انگلیس و با توجه به کنترل شدید ایرانیان در این کشور احتمال برنامه‌ریزی انگلیس‌ها برای نفوذ در افرادی نظیر فرزندان مسئولین وجود دارد. البته با وجود این نگرانی‌ها هیچ گاه اظهار نظر نهایی یا حکم قطعی از سوی کمیسیون امنیت ملی مبنی بر الزام بازگشت فرزندان مسئولان اعلام نشد.

نگرانی‌هایی که مدت‌هاست توسط برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نسبت به نفوذ بیگانه در فرزندان مسئولانی که برای تحصیل به انگلیس یا به طور کلی خارج از کشور رفته‌اند مطرح می‌شود اخیرا به نحوی از سوی حجت‌الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات تأیید شد.

وزیر اطلاعات از برنامه سرویس‌های جاسوسی استکبار در جذب آقازاده‌ها خبر داد. حیدر مصلحی در این باره گفت: سرویس‌های جاسوسی در زمینه جذب آقازاده‌ها بسیار فعالند به طوری که به سراغ آنها می‌روند و از راه‌های دلسوزانه وارد می‌شوند و از این طریق آنها را با خود همراه می‌کنند و فرد را در موقعیتی قرار می‌دهند که راه برگشتی برای وی باقی نماند لذا مسئولان و نخبگان باید بسیار مراقب باشند. سرویس‌های جاسوسی با برقراری کردن ارتباطات فامیلی، دوستی و علمی و پژوهشی راه‌های نفود در آدم‌های مختلف را پیدا می‌کنند.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی - عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی نسبت به قرار گرفتن فرزندان مسئولان تحت تأثیر تورهای امنیتی بیگانگان گفت: وزارت امور خارجه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید جدیت بیشتری در قبال بازگشت فرزندان مسئولان داشته باشند. همکاری این دو وزارتخانه قطعا در این راستا راهگشا است و این دو وزارتخانه باید برنامه‌های عملی‌شان برای کنترل خروج از کشور فرزندان مسئولان که برای تحصیل از کشور خارج می‌شوند را اعلام کنند.

اظهارات مهم مسئولان درباره تحصیل آقازاده ها در خارج از کشور ردیف مشخصات مقام مسئول اظهار نظرهای مهم 1 حیدر مصلحی وزیر اطلاعات - سرویس‌های جاسوسی استکبار در زمینه جذب آقازاده‌ها بسیار فعالند.

- یکی از راههایی که سرویس های جاسوسی اسکتبار برای نفوذ در افراد در پیش می گیرند از راه روابط علمی و پژوهشی است. 2 کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری - چندان آمار ندارم که آقازاده‌ها کجا تحصیل می‌کنند.

- فرزندان مسئولان هم مانند همه حق تحصیل در هر جایی را دارند. 3 علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس - نسبت به قرار گرفتن فرزندان مسئولان تحت تأثیر تورهای امنیتی بیگانگان نگرانی وجود دارد.

- فرزندان مسئولان برای تحصیل در رشته‌هایی از کشور خارج می شوند که در دانشگاه‌های داخل نیز وجود دارند.

- وزارتخانه های علوم و امور خارجه باید برنامه‌های عملی‌شان برای کنترل خروج از کشور فرزندان مسئولان که برای تحصیل از کشور خارج می‌شوند را اعلام کنند. 4 فاطمه آلیا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس - صف اول مطالبه مردم خطاب به مسئولان است که در اسرع وقت فرزندانشان را به داخل کشور بیاورند.

- گاهی مسئولان از سوی ملت ایران متهم هستند لذا آنها باید قدم اول در بازگرداندن فرزندان خود از انگلیس را بردارند. 5 محمدمهدی شهریاری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس - یکی از صداهای موجود در کمیسیون امنیت ملی مجلس این است که تحصیل فرزندان مسئولان در انگلیس به مصلحت کشور نیست.

- کیفیت تحصیلی دانشگاهها افزایش پیدا کرده است بنابراین فرزندان مسئولان به جای خروج از کشور می توانند در دانشگاههای داخل هم تحصیل کنند.

انتظارات سلیمی عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی از وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و امور خارجه در حالی مطرح شد که کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شنبه 7 اسفند ماه در جمع خبرنگاران درباره اینکه چرا بیشتر آقازاده‌ها در انگلستان به ادامه تحصیل دانشگاهی پرداخته‌اند، گفته است: من چندان آمار ندارم که آقازاده‌ها کجا تحصیل می‌کنند، در نتیجه نمی‌توانم قضاوت کنم.

کامران دانشجو خاطرنشان کرد: ما هر کسی حق ادامه تحصیل در هر جایی را دارد و اینکه افراد تحصیلاتشان را چه در داخل و خارج ادامه می‌دهند ذاتا منفی نیست مهم این است که بعد از پایان تحصیلات خود به کشور بازگردند و خدمت کنند.

حجت الاسلام سلیمی درباره آنچه که باعث حساس شدن موقعیت فرزندان مسئولان می‌شود خاطرنشان کرد: ممکن است فرزندان مسئولان تحت تأثیر تورهای امنیتی بیگانگان قرار گیرند و از این طریق آسیب‌هایی به کشور وارد شود. بالاخره اطلاعات محرمانه نظام در منزل مسئولان است و فرزندان آنها ممکن است به آنها دسترسی پیدا کنند لذا فرزندان مسئولان طعمه‌های خوبی برای سرویس‌های جاسوسی بیگانه محسوب می‌شوند.

به گزارش مهر، هر چند موضوع خطر گرفتار شدن فرزندان مسئولان در تورهای امنیتی بیگانگان به عنوان یک استدلال جهت نظارت بیشتر بر فرزندان مسئولان و تسهیل شرایط برای بازگشت آنها مطرح می‌شود اما فاطمه آلیا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس باب دیگری بر ضرورت بازگشت فرزندان مسئولان بخصوص از انگلیس را باز می‌کند.

فاطمه آلیا در اثنای بحث "قطع رابطه ایران و انگلیس" موضع خود را در گفتگو با مهر این طور مطرح کرد: گاهی مسئولان از سوی ملت ایران متهم هستند که نکند بخاطر اینکه فرزندان خودشان در انگلیس تحصیل می‌کنند، منافع فردیشان را بر منافع ملی و اصل عزت، حکمت و مصلحت که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اصل است نقض شود. مسئولان باید قدم اول در بازگرداندن فرزندان خود از انگلیس را بردارند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: صف اول مطالبه مردم خطاب به مسئولان است که در اسرع وقت فرزندانشان را به داخل کشور بیاورند که انتظار می‌رود به داخل کشور بیاورند یا اگر فرزندانشان کار نیمه کاره‌ای دارند از طرق مختلف با مراجعه به کشورهای دیگر کار خود را به اتمام برسانند و به هر حال دیگر در کشور انگلیس نباشند و عزت خود را بر بودن در انگلیس و استفاده از برخی شرایط تحصیلی ترجیح دهند.

به گزارش مهر، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در آذر ماه 89 در جلسه ای با حضور مسئولین وزارتخانه های علوم و بهداشت بحث بازگشت به کشور فرزندان مسئولین کشور که در خارج تحصیل می‌کنند را بررسی کرد. محمدحسن دوگانی -عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پس از این جلسه در گفتگو با مهر گفت: در این جلسه مقرر شد وزارتخانه‌های بهداشت و علوم شرایطی را فراهم کنند که هر کدام از فرزندان مسئولین و کارمندان ایرانی خارج از کشور که به لحاظ علمی و آموزشی دارای شرایط انتقال هستند و در خارج از کشور باقی مانده‌اند به دانشگاه‌های داخل منتقل شوند.

همچنین به اعتقاد علیرضا سلیمی دیگر عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، رشته‌هایی که فرزندان مسئولان برای تحصیل در آنها از کشور خارج می‌شوند بعضا رشته‌هایی هستند که در دانشگاه‌های داخل کشور نیز وجود دارند. همچنین محمدمهدی شهریاری عضو کمیسیون امنیت ملی نیز معتقد است: در داخل کشور کیفیت تحصیلی افزایش یافته و تجهیزات دانشگاهی نیز پیشرفت داشته است بنابراین فرزندان مسئولان در داخل کشور هم می توانند تحصیل کنند.