مصرف بنزین سوپر در البرز 23 درصد کاهش یافت

ابراهیم شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در این مدت دو میلیون 666 هزار لیتر بنزین سوپر در استان 84یتر نفت گاز در این منطقه مصرف شد که نسب به مدت مشابه سال قبل 28.8 درصد کاهش نشان می دهد.

شکوری یادآور شد:‌‌ یکی از دلایل کاهش مصرف بنزین سوپر و معمولی در این منطقه کم شدن سهمیه ماهانه خودروهای شخصی از 100 لیتر به 60 لیتر و استفاده بیشتر آنها از سوخت گاز بوده است.

وی گفت:‌ در همین مدت شش میلیون و 465 هزار لیتر نفت سفید در استان البرز به مصرف رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 42.4 درصد کاهش یافته است.

این مسئول افزود:‌ همچنین در بهمن ماه سال جاری 36 میلیون و 448 هزار لیتر نفت گاز در این منطقه مصرف شد که نسب به مدت مشابه سال قبل 28.8 درصد کاهش نشان می دهد.

وی یادآور شد:‌ در همین مدت 40 میلیون و 714 هزار لیتر نفت گاز در استان البرز به مصرف نیروگاهها رسیده است.

شکوری گفت:‌ همچنین در ماه گذشته شش میلیون و 322 هزار لیتر نفت کوره در این منطقه به مصرف رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل52.7 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: در این مدت 64میلیون و 261 هزار لیتر نفت کوره نیروگاهی مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21.6 درصد کاهش نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: در بهمن ماه امسال در استان البرز چهار میلیون و 829 هزار تن گاز مایع به مصرف رسید که نسبت به مدت مشابه در سال قبل7.1 درصد کاهش یافته است.