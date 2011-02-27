کارت آزمون زبان تولیمو 17 اسفند منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و ششمین آزمون زبان انگلیسی پیشرفته روز جمعه 20 اسفند 89 به طور همزمان در 8 شهرستان مختلف کشور شامل شهرستانهای اصفهان، بابل، تبریز، تهران، شیراز، کرمان، رشت و مشهد برگزار خواهد شد.

کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه 17 اسفند بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org قرار می‌گیرد تا داوطلبان شرکت کننده در آزمون بتوانند با وارد کردن اطلاعات شامل شماره پرونده و کد رهگیری و یا نام و نام خانوادگی، سال تولد و شماره کارت ملی خود نسبت به پرینت آن اقدام کنند.